"Tình mới" của Lee Jong Suk khoe dáng cực bốc, chạm mặt tình cũ ngay tại sự kiện?

Mới đây, 2 diễn viên Woo Do Hwan và Moon Ga Young đã tham dự buổi chụp ảnh quảng bá cho sự kiện Porsche Vibe Seoul Preview 2026, được tổ chức tại Công viên Văn hóa Oil Tank ở quận Mapo, Seoul. Những ngôi sao khác có mặt tại sự kiện bao gồm Lee Min Jung, Claudia Kim và Lee Junho.

Tại sự kiện, Moon Ga Young đã tạo nên một diện mạo táo bạo bằng cách kết hợp áo khoác da đen với áo crop top đỏ, quần short đen và bốt cao đến đầu gối. Kiểu dáng ôm sát eo của áo khoác, kết hợp với quần short và bốt cao cổ, tạo nên một bộ trang phục vừa sang trọng vừa cá tính, tôn lên thân hình chuẩn từng centimet và thần thái ngôi sao ngút ngàn của cô. Woo Do Hwan cũng chọn một chiếc áo khoác da đen, kết hợp với áo trong màu đen và quần jeans ống rộng. Anh hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi giày màu nâu, tạo nên một diện mạo đơn giản, cá tính nhưng không phô trương.

Moon Ga Young khoe dáng cực nuột tại sự kiện. Ảnh: etnews

Nữ diễn viên lên đồ cá tính. Ảnh: etnews

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân 30 tuổi. Ảnh: etnews

Woo Do Hwan cao ráo và điển trai. Ảnh: etnews

Việc cặp đôi dự chung sự kiện khiến dân tình xôn xao. Ảnh: etnews

2 ngôi sao này một lần nữa thu hút sự chú ý vì những tin đồn hẹn hò xoay quanh họ Woo Do Hwan và Moon Ga Young lần đầu quen biết nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Tempted của đài MBC năm 2018. Woo Do Hwan vào vai Kwon Shi Hyun, cháu trai cả của tập đoàn JK, trong khi Moon Ga Young vào vai Choi Soo Ji, bạn của Shi Hyun và là con gái của một gia đình giàu có.

Vào vai những người thừa kế trẻ tuổi giàu có và có mối quan hệ thân thiết trong bộ phim, cả 2 đã trở thành tâm điểm của tin đồn hẹn hò ngoài đời thực sau khi phim kết thúc. Tuy nhiên, phía công ty quản lý đều phủ nhận những lời đồn đoán và khẳng định rằng họ không có quan hệ tình cảm.

Woo Do Hwan và Moon Ga Young lần đầu quen biết nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Tempted của đài MBC năm 2018. Ảnh: X

Tin đồn hẹn hò lại nổi lên vào năm 2019. Từng có nhân chứng cho biết: “Chúng tôi thường thấy họ nắm tay nhau đi dạo, ngay cả vào cuối tuần. Họ dường như không hề che giấu điều đó”. Tuy nhiên, một lần nữa công ty quản lý của họ nhanh chóng bác bỏ tin đồn, khẳng định: “Woo Do Hwan và Moon Ga Young không hẹn hò. Họ vẫn là những đồng nghiệp thân thiết”. Dù cả hai tin đồn hẹn hò đều nhanh chóng bị phủ nhận, nhưng netizen vẫn âm thầm "đẩy thuyền" cặp đôi.

Vài năm sau, Woo Do Hwan và Moon Ga Young lại tình cờ gặp nhau tại cùng một sự kiện. Lịch trình xuất hiện của họ chỉ cách nhau đúng 5 phút. Dù họ không chạm mặt, nhưng Woo Do Hwan và Moon Ga Young một lần nữa khiến fan xôn xao khi xuất hiện cùng nhau tại một địa điểm sau một thời gian dài.

Cặp đôi dính tin đồn hẹn hò 2 lần nhưng đều phủ nhận. Ảnh: X

Tuy nhiên, hiện tại Moon Ga Young được cho là đang hẹn hò với Lee Jong Suk. Mối quan hệ giữa Moon Ga Young - Lee Jong Suk lần đầu gây chú ý hồi giữa tháng 7 năm nay. Theo nguồn tin khi ấy, 2 nghệ sĩ đã liên tục bị bắt gặp đi chơi với nhau vào thời điểm tài tử họ Lee được cho là vẫn còn đang hẹn hò IU. 1 khán giả cho biết đã trông thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk cùng đi bộ ở phường Cheongdam, Seoul hồi tháng 6, cả 2 nghệ sĩ đều đội mũ trong màn lộ diện này. Chưa dừng lại ở đó, 1 nhân chứng khác khẳng định đã bắt gặp Lee Jong Suk - Moon Ga Young tại 1 quán cà phê hồi tháng 5. 2 ngôi sao khi đó trò chuyện và cười đùa với nhau khi thưởng thức những ly Americano đá trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi cùng rời đi.

Đáng chú ý, giữa tâm bão đồn đoán, hình ảnh nghi Moon Ga Young đặt tay lên đùi Lee Jong Suk ở 1 buổi tiệc tất niên cùng các bạn diễn trong phim Law And The City hồi cuối năm ngoái đã bị "đào xới" lên, trở thành chủ đề bàn tán trên diện rộng. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hành động táo bạo này vì khi ấy Lee Jong Suk - IU được cho là vẫn còn đang trong giai đoạn hẹn hò.

Công chúng dậy sóng trước hình ảnh nghi mỹ nhân họ Moon đặt tay lên đùi Lee Jong Suk trong 1 buổi tiệc hồi cuối năm ngoái. Ảnh: X

Chưa dừng lại ở đó, việc truyền thông Hàn đột nhiên chọn đúng ngày sinh nhật của Moon Ga Young để công bố tin tức Lee Jong Suk - IU "đường ai nấy đi" cũng khiến dân tình thêm phần xôn xao. Hiện không rõ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay còn có 1 ẩn ý gì khác.

Trên các diễn đàn mạng xã hội hồi tháng 7, netizen đã chia làm hẳn 2 phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Moon Ga Young có liên quan tới vụ chia tay của Lee Jong Suk - IU. Trong đó, 1 bộ phận khán giả cho rằng nữ thần họ Moon không thể tránh khỏi nghi vấn làm kẻ thứ 3 do dữ kiện thời gian chồng chéo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, có thể IU - Lee Jong Suk đã chia tay từ trước và tài tử họ Lee chỉ bắt đầu hẹn hò, qua lại với Moon Ga Young sau khi đã "đường ai nấy đi" với "em gái quốc dân". Theo những khán giả này, tài tử họ Lee thực ra đã chia tay IU từ rất lâu nhưng phải tới đầu tháng 7 vừa qua mới chính thức công khai chuyện tan vỡ với công chúng.

Netizen đã chia làm hẳn 2 phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Moon Ga Young có liên quan tới vụ chia tay của Lee Jong Suk - IU. Ảnh: Osen

Tới chiều 5/9, công chúng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Lee Jong Suk - Moon Ga Young mới đây đã tham dự sự kiện công chiếu VIP của tác phẩm điện ảnh mang tên The Intern. Dù không xuất hiện cùng nhau tại hoạt động này nhưng cặp đôi tin đồn lại để lộ rõ mồn một bằng chứng đeo nhẫn đôi trước ống kính máy quay, khiến cả MXH náo loạn. Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen đồng loạt nhận định, Lee Jong Suk - Moon Ga Young thực sự đang đắm chìm trong mối quan hệ hẹn hò, thậm chí còn không ngần ngại khoe ra tín vật tình yêu ở sự kiện lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Lee Jong Suk lẫn Moon Ga Young đều chưa đưa ra phản hồi xung quanh thông tin nghi 2 ngôi sao ngoại tình sau lưng IU, khoe nhẫn đôi ở buổi công chiếu The Intern.

Lee Jong Suk - Moon Ga Young được cho là khoe nhẫn đôi ở sự kiện mới đây. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom