Xin hãy trả lại gương mặt đẹp trai cho Lee Jong Suk

Mới đây, Disney+ đã tung ra thêm những tư liệu quảng bá mới cho The Remarried Empress, bao gồm teaser và poster chính thức. Là một trong những dự án truyền hình Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm, màn quảng bá lần này nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Đáng chú ý, poster mới của phim đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi bị nhận xét mang đến cảm giác giống sản phẩm bị lạm dụng AI.

Ảnh: Disney+

Đặc biệt, gương mặt vốn rất điển trai của Lee Jong Suk trông khác lạ vô cùng. Từ chiếc mũi hay cằm nhọn hoắt, gương mặt được "gọt" bớt cho đến ánh mắt, tất cả đều không thể nhìn ra sự liên quan đến nam diễn viên họ Lee. Đây cũng là điểm khiến netizen để ý nhất sau khi poster được công bố vì nếu không biết thì khó có thể nhận ra đây chính là Lee Jong Suk.

"Mình còn đang bảo sao nhân vật kia là ai", "Trả gương mặt đẹp trai của Lee Jong Suk đây", "1 là AI, 2 là chỉnh sửa photoshop quá lố. Mặt ai trông cũng biến dạng ít nhiều, Lee Jong Suk là biến dạng nhiều nhất", "Không nhận ra Lee Jong Suk nữa luôn", "Lee Jong Suk đâu?", "Coi nó bóp mặt Anh Lee đến biến dạng luôn kìa"... là một số bình luận của netizen.

Lee Jong Suk "biến dạng" ở bên trái khiến fan không nhận ra so với gương mặt "thật" bên phải. (Ảnh: Soompi)

Ngay cả trong poster riêng, cũng là góc nghiêng nhưng không lạ vậy (Ảnh: Soompi)

The Remarried Empress vốn được xem là một dự án lớn khi quy tụ dàn sao đình đám gồm Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon và Lee Se Young. Chính vì vậy, việc một sản phẩm quảng bá quan trọng như poster lại để lộ điểm gây tranh cãi càng khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu và không hài lòng.

Dẫu vậy, rất may teaser mới lại giúp The Remarried Empress tiếp tục ghi điểm. Bối cảnh hoa lệ, tạo hình bắt mắt cùng nhan sắc và khí chất của dàn diễn viên đều gây ấn tượng. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học giữa các nhân vật và bầu không khí quyền lực, tình yêu đan xen cũng góp phần làm tăng kỳ vọng dành cho tác phẩm.

Teaser mới của The Remarried Empress tiết lộ thêm về câu chuyện của các nhân vật (Ảnh: Disney+)

Teaser hé lộ quá trình mối quan hệ giữa Navier (Shin Min Ah) và Sovieshu (Ju Ji Hoon) dần rạn nứt sau sự xuất hiện của Rashta (Lee Se Young). Khi Sovieshu ngày càng bị Rashta thu hút, Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Tây Quốc cũng xuất hiện bên cạnh Navier. Từ đây, cán cân quan hệ trong hoàng gia bắt đầu thay đổi, mở ra hàng loạt biến động.

Bước ngoặt lớn nhất xảy đến khi Sovieshu tuyên bố muốn ly hôn Hoàng hậu. Thế nhưng, thay vì níu kéo hay chấp nhận rời đi trong thất bại, Navier bình tĩnh đồng ý ly hôn. Ngay sau đó, cô khiến tất cả bất ngờ khi yêu cầu được chấp thuận tái hôn với Heinrey.

(Ảnh: Disney+)

Lee Jong Suk trong poster thì xấu nhưng lên phim vẫn đẹp ngời ngời (Ảnh: Disney+)

(Ảnh: Disney+)

Cuộc hôn nhân giữa Hoàng đế và Hoàng hậu chính thức đứng bên bờ vực tan vỡ, trong khi Rashta và Heinrey lần lượt xuất hiện bên cạnh hai người. Từ đây, câu chuyện của bốn nhân vật với tình yêu, tham vọng và quyền lực đan xen hứa hẹn tạo nên những màn đối đầu kịch tính.

The Remarried Empress có thời lượng 10 tập, dự kiến chính thức ra mắt khán giả vào ngày 4/11 trên Disney+.

Nguồn: Disney+