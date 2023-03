Tinh hoa khoáng nóng, bí quyết trẻ - đẹp của người Nhật

Khoáng nóng Onsen - "vũ khí" lưu giữ thanh xuân



Onsen - nét tinh hoa văn hoá không thể thiếu trong cuộc sống của Nhật, là phương pháp ngâm tắm khỏa thân trong làn nước khoáng nóng hoàn toàn tự nhiên giúp rũ bỏ những vướng bận của quần áo, từ đó hướng cơ thể tìm thấy sự tự do, thư thái.

Nước khoáng nóng chứa nhiều ion khoáng chất dưới dạng muối như natri clorua khi tắm sẽ đọng lại, thẩm thấu vào da giúp cấp ẩm cho da thêm săn chắc, nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh xuân.

Khoáng nóng Mỹ An giọt vàng cho sức khỏe

"Tắm một lần da dẻ mịn màng, tắm hai lần bệnh tật tiêu tan" là câu nói phổ biến của người Nhật khi nhắc đến khoáng nóng Onsen. Không chỉ giúp tôn lên vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ, khoáng nóng Onsen còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một nghiên cứu của Đại học Chiba (Nhật Bản) khi theo dõi sức khỏe của 14.000 người Nhật trong 3 năm cho thấy những người tắm khoáng nóng hàng ngày sẽ ít phải điều dưỡng sức khỏe hơn 30% so với những người tắm với tần suất ít hơn.



Ngoài công dụng lưu giữ nhan sắc và chăm sóc sức khỏe, khoáng nóng Onsen còn được biết đến như một liệu pháp giúp nâng niu, tái tạo tâm hồn, loại bỏ stress. Nhờ những giá trị đem lại, Onsen đã trở thành nghệ thuật "quốc dân" phù hợp với mọi lứa tuổi tại Nhật mà bạn nhất định phải trải nghiệm một lần trong đời.

Đến nay, nghệ thuật Onsen của Nhật được "du ngoạn" tới Kawara My An Onsen Resort, giúp du khách có thể trải nghiệm văn hóa tắm khoáng nóng Onsen ngay tại Việt Nam.

Kawara My An Onsen Resort là quần thể nghỉ dưỡng cao cấp được BB Group kiến tạo ngay tại mạch khoáng nóng Mỹ An - Thừa Thiên Huế với mong muốn du khách có thể thưởng thức văn hóa tắm Onsen một cách trọn vẹn nhất.

Tái tạo nhan sắc, nuông chiều cơ thể tại Kawara My An Onsen Resort

Năm 2017, Hiệp hội dược phẩm tại Nhật Bản đã có thử nghiệm, phân tích đánh giá nước khoáng Mỹ An và đưa ra kết luận, sử dụng nước khoáng Mỹ An khi kết hợp với các liệu pháp thích hợp có thể chữa hoặc làm thuyên giảm một số bệnh như bệnh ngoài da, tim mạch, bệnh về khớp… nhờ nhiệt độ lý tưởng cùng hàm lượng lưu huỳnh cao.

Không gian tắm Onsen tại Kawara My An Onsen Resort

Kawara My An Onsen Resort với công nghệ lọc nước tiên tiến kết hợp với quy trình thực hiện nghiêm ngặt đã nâng tầm giá trị "vàng" của nguồn khoáng nóng Mỹ An. Nhờ vậy, nước khoáng tại các bể tắm của Kawara không chỉ chứa nguồn hàm lượng khoáng chất dồi dào mà còn được loại bỏ sạch tạp chất, phát huy tối đa công dụng của nguồn khoáng. Kết hợp với đó là quy trình ngâm khoáng Onsen 9 bước chuẩn Nhật, đem tới trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.



Chị Nguyễn Phương Linh (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ "Mỗi lần tắm khoáng xong, da dẻ mịn màng mà bệnh xoang cũng thuyên giảm hẳn. Ấn tượng hơn cả là không gian chuẩn Nhật tại nơi đây như hồ cá koi ngoài trời, khu vườn Nhật đến nhà hàng ẩm thực Nhật khiến mình có cảm giác như đang đi du lịch tại đất nước mặt trời mọc ."

Bể ngâm tắm Onsen riêng tư tại Kawara My An Onsen Resort

Không gian ngâm tắm Onsen tại Kawara My An bao gồm bể ngâm tắm Onsen trong nhà và ngoài trời với các mức nhiệt khác nhau đưa cơ thể làm quen với nhiệt độ của khoáng nóng. Bên cạnh không gian ngâm tắm Onsen chung, Kawara My An còn bố trí bể Onsen riêng tư ngay tại các căn biệt thự nghỉ dưỡng đặc biệt giúp du khách tận hưởng tối đa cảm giác thư giãn, khơi dậy mọi giác quan, tìm về bản thể tĩnh lặng từ bên trong tâm hồn. Ngoài các ngâm tắm Onsen truyền thống, du khách có thể thử một số dịch vụ độc đáo khác như xông Ganban với 4 phòng trị liệu, tắm bùn khoáng nóng,...



Mang trong mình sứ mệnh tiên phong, Kawara My An Onsen Resort được nhận định sẽ khai mở văn hoá Onsen lan tỏa từ mạch nguồn khoáng nóng Mỹ An đến với những ai đang tìm kiếm một lối sống khỏe đẹp và thuần khiết, mong muốn có được sự cân bằng trong thân - tâm - trí.

