Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trời mát kéo dài.

Miền Bắc có mưa rải rác vào chiều và đêm nay (27/4).

Thanh Hóa đến Huế sáng nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm 28/4 đến ngày 29/4, khu vực Thanh Hoá, Nghệ An cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 29-30/4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo từ ngày 28/4-2/5, khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ ngày 30/4-2/5, khu vực Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.