Được truyền thông châu Âu ca tụng là tuyệt sắc giai nhân, sở hữu gia thế trâm anh thế phiệt, thế nhưng sự nghiệp của Lam Yến lại gắn liền với một trong những "cơn ác mộng" đình đám nhất màn ảnh Hong Kong. Đánh đổi hào quang bằng những giọt nước mắt và chứng rối loạn lo âu, cuộc đời của nữ diễn viên là một bản nhạc buồn phía sau những khung hình nóng bỏng.

Từ quán quân phòng vé Nga đến "Nữ thần 3D" chấn động châu Á

Sinh ra trong nhung lụa, Lam Yến sớm bộc lộ cá tính mạnh mẽ và nhan sắc thoát tục. Năm 13 tuổi, cô đã lọt sâu vào chung kết Hoa hậu Phong cách Trung Quốc. Không dừng lại ở thị trường nội địa, Lam Yến từng khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng khi đảm nhận vai chính trong bộ phim hành động Nga "Nụ hôn của loài bướm". Tác phẩm này không chỉ thống trị phòng vé xứ sở Bạch Dương mà còn giúp cô được người châu Âu công nhận là "mỹ nhân đẹp nhất phương Đông".

Thế nhưng, bước ngoặt thực sự (và cũng là bi kịch nhất) trong sự nghiệp của cô chính là bộ phim cổ trang 3D Nhục Bồ Đoàn. Với doanh thu kỷ lục 41 triệu HKD (khoảng 136 tỷ đồng), bộ phim đưa tên tuổi Lam Yến lên hàng siêu sao với danh xưng "Nữ thần 3D số 1 châu Á". Nhưng ít ai biết rằng, lý do cô dấn thân vào con đường này lại xuất phát từ một phút bốc đồng sau khi... thất tình.

Hào quang đánh đổi bằng nước mắt và nỗi ám ảnh "sợ đàn ông"

Khác với những minh tinh dùng phim 18+ làm bàn đạp để tiến thân, Lam Yến đóng phim để giải tỏa nỗi đau tan vỡ tình cảm. Thế nhưng, khi bộ phim trở thành cơn sốt toàn cầu, cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu.

Áp lực từ những cảnh quay hở hang cùng sự định kiến của dư luận khiến cô rơi vào trạng thái rối loạn âu lo trầm trọng. Có thời điểm vào năm 2011, Lam Yến đột ngột mất tích khiến người thân hoảng loạn vì sợ cô làm điều dại dột. Khi phim công chiếu, thay vì ăn mừng chiến thắng, nữ diễn viên nhốt mình trong phòng tối khóc lóc, khẳng định bản thân vô cùng hối hận vì quyết định sai lầm năm xưa.

Sự ám ảnh lớn đến mức sau này, dù nỗ lực quay lại nghệ thuật qua các tác phẩm chính thống như Thái Bình công chúa bí sử hay Anh hùng Tùy Đường, cô vẫn không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của quá khứ. Thậm chí, Lam Yến thừa nhận mình mắc chứng "sợ đàn ông" và kiên quyết nói không với mọi cảnh quay nhạy cảm.

Cú lột xác thành tỷ phú bất động sản, xóa bỏ quá khứ thị phi

Để bắt đầu một cuộc đời mới, cô quyết định đổi tên thành Lam Tâm Nghiên, hy vọng rũ bỏ danh hiệu "biểu tượng sex" vốn đã đeo bám mình suốt thập kỷ. Rời xa những thị phi showbiz, cô tập trung vào kinh doanh và đầu tư.

Sự nhạy bén của một tiểu thư quyền quý đã giúp Lam Tâm Nghiên thành lập thương hiệu riêng và sở hữu khối tài sản ròng vượt quá 100 triệu NDT (hơn 374 tỷ đồng). Hiện tại, cư dân mạng chỉ còn thấy một nữ doanh nhân thành đạt, tận hưởng cuộc sống xa hoa, tự tại. Tuy vậy, danh xưng "Mỹ nhân đẹp nhất phương Đông" năm nào vẫn là một ký ức vừa huy hoàng, vừa xót xa đối với người hâm mộ.