Tình hình mới nhất của "con gái" Kim Tae Hee

Một trong những sao nhí từng để lại ấn tượng đặc biệt trên màn ảnh Hàn Quốc là Seo Woo Jin, cậu bé từng đảm nhận vai Seowoo, con gái của Kim Tae Hee trong bộ phim Hi Bye, Mama! lên sóng năm 2020. Thời điểm đó, Woo Jin mới 5 tuổi, sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và những đường nét mềm mại đến mức rất nhiều khán giả thực sự tin rằng nhân vật Seowoo do một bé gái thủ vai.

Sau 6 năm, hình ảnh mới của sao nhí này một lần nữa được chia sẻ trên các diễn đàn Hàn Quốc. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cậu bé ngày nào nay đã bước vào lớp 5. Gương mặt Woo Jin đã có nhiều thay đổi, đường nét nam tính và vóc dáng cũng trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt to tròn cùng vẻ lanh lợi đặc trưng vẫn còn nguyên. Một bài đăng trên Instiz mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng loạt bình luận của cư dân mạng.

Từng đóng vai con gái vì quá giống Kim Tae Hee

Năm 2020, Seo Woo Jin gây chú ý ngay từ khi Hi Bye, Mama! lên sóng. Trong phim, cậu vào vai Seowoo, con gái của nhân vật do Kim Tae Hee đảm nhận. Nếu chỉ nhìn những cảnh đầu tiên, rất nhiều khán giả gần như không nhận ra đây thực chất là một bé trai.

Lý do Woo Jin được lựa chọn cũng khá đặc biệt. Đạo diễn Yoo Je Won từng giải thích rằng cậu bé có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt lớn và đường nét giống Kim Tae Hee đến mức khi đứng chung khung hình, hai người tạo cảm giác rất giống mẹ con. Woo Jin vốn đã là người mẫu nhí và khá quen với máy quay, vì vậy việc hóa thân thành một bé gái cũng không phải trở ngại quá lớn đối với cậu.

Tuy nhiên, lựa chọn này từng gây tranh luận tại Hàn Quốc. Một bộ phận khán giả cho rằng việc để một bé trai đóng vai con gái là không cần thiết, trong khi một số ý kiến lo ngại vai diễn có thể ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ.

Mẹ của Seo Woo Jin sau đó lên tiếng cho biết bà đã hỏi ý kiến con trai trước khi nhận vai. Woo Jin hiểu đây chỉ là một nhân vật và chủ động đồng ý thử sức. Gia đình cũng khẳng định cậu bé phân biệt rõ vai diễn với đời thực. Theo chia sẻ được đăng tải, Woo Jin thậm chí thích được nhận xét là "ngầu" và "nam tính" hơn là những lời khen như "xinh" hay "dễ thương".

11 tuổi đã có gia tài gần 30 bộ phim

Hi Bye, Mama! không phải vai diễn duy nhất giúp Seo Woo Jin được nhớ tới. Cậu bé bắt đầu hoạt động diễn xuất từ năm 2017 với Sweet Stranger and Me và sau đó liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình thuộc nhiều thể loại.

Tính đến năm 11 tuổi, Woo Jin đã tham gia gần 30 dự án phim, trong đó có những tác phẩm được khán giả Hàn Quốc biết đến rộng rãi như Under The Queen's Umbrella, Mouse, The Devil Judge, Young Lady and Gentleman, A Model Family, Love (ft. Marriage and Divorce) 3 hay Dear Hongrang. Cậu cũng từng góp mặt trong phim điện ảnh Kill Me Now.

Đáng chú ý, Woo Jin không chỉ được biết đến nhờ ngoại hình. Cậu từng nhận 2 giải Nam diễn viên nhí xuất sắc tại KBS Drama Awards và Asia Model Awards nhờ màn thể hiện trong Young Lady and Gentleman. Ngoài diễn xuất, Woo Jin còn hoạt động với vai trò người mẫu nhí và xuất hiện trong nhiều chiến dịch thời trang, sự kiện dành cho trẻ em.

Sau vai "con gái Kim Tae Hee", Woo Jin cũng không tiếp tục đảm nhận các vai nữ. Càng lớn, cậu càng xuất hiện với hình ảnh một cậu bé năng động, khỏe khoắn và có phần nam tính hơn. Trang cá nhân do mẹ quản lý hiện cũng có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của sao nhí.

6 năm sau, dân mạng vẫn "sốc" vì từng tưởng là bé gái

Điều thú vị là khi hình ảnh hiện tại của Seo Woo Jin được chia sẻ trở lại trên Instiz ngày 23/9, phản ứng của cư dân mạng gần như quay về đúng câu chuyện năm nào.

Một người bình luận: "Bé này có vibe idol hơn là diễn viên". Người khác lập tức hỏi: "Là con trai á?", rồi nhận được câu trả lời: "Đúng, con trai đấy". Có người thừa nhận: "Cứ tưởng là con gái.."., trong khi một bình luận khác nhận xét Woo Jin "lớn lên nhìn vẫn giống hồi nhỏ".

Một số bình luận còn hài hước hơn: "À, bé này là con trai. Giờ vẫn xinh xắn ghê", hay đơn giản là "Xinh trai ghê". Một người khác thốt lên: "Wow, tuyệt vời. Sao họ lại nghĩ đến việc chọn bé trai vào vai nữ chứ? Đó giờ cứ tưởng là con gái... Xinh quá mà".

Phần bình luận dưới bài đăng cũng xuất hiện một ý kiến đáng chú ý về việc hình ảnh của các sao nhí hiện nay thường được chỉnh sửa bằng công nghệ. Một cư dân mạng viết đại ý rằng trẻ con vốn đã đáng yêu, không cần đến những bộ lọc AI để khiến chúng trở nên xinh xắn hơn. Một số người khác lại chú ý đến việc Woo Jin dù đã thay đổi khá nhiều nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng từ thuở nhỏ.

Không chỉ cư dân mạng Hàn Quốc, những bình luận dưới các bài đăng chia sẻ hình ảnh Woo Jin tại Việt Nam cũng tập trung vào cùng một điểm: Nhiều người từng xem Hi Bye, Mama! đến nay vẫn nhớ cậu bé trong hình ảnh cô con gái nhỏ của Kim Tae Hee. Có người còn bình luận rằng "hồi đó đâu đó diễn viên bảo là bé quá ư là giống Kim Tae Hee", cho thấy lý do Woo Jin được chọn vào vai này vẫn là điều khiến khán giả nhớ tới.

Từ một cậu bé 5 tuổi từng khiến khán giả "nhìn mãi không ra" là con trai, Seo Woo Jin hiện đã bước sang tuổi 11 và tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Điều khiến người hâm mộ thích thú có lẽ không chỉ nằm ở ngoại hình ngày càng thay đổi, mà còn ở cảm giác "mới hôm nào còn là Seowoo bé xíu, giờ đã thành một cậu nhóc cao lớn và ra dáng hơn hẳn". Còn với những khán giả từng xem Hi Bye, Mama!, cú bất ngờ lớn nhất có lẽ vẫn là câu hỏi mà nhiều người phải xác nhận lại sau 6 năm: "Khoan đã, ngày ấy 'con gái Kim Tae Hee' thực ra là một bé trai sao?".