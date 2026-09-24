Vũ Thúy Quỳnh được thiếu gia Đức Phạm dành đặc quyền khi bầu bí

Mới đây, trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ đoạn clip sử dụng kem rạn da trong tháng cuối của thai kỳ. Điểm đặc biệt là Á hậu 2 của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 được bạn trai - thiếu gia Đức Phạm thoa kem rạn và massage bụng bầu cực kỳ ân cần.

Người đẹp chia sẻ: "Múa võ cỡ vậy, không biết em bé cảm nhận được không? Nhưng mẹ bé thì vui nha. Trộm vía những tháng cuối rồi chưa một vết rạn nào các mom ơi".

Vũ Thúy Quỳnh hạnh phúc khi được bạn trai thoa kem rạn và massage bụng bầu.

Cử chỉ quan tâm, chăm sóc ân cần mà thiếu gia Đức Phạm dành cho Vũ Thúy Quỳnh thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đoạn video của cô nhận được 1,1 triệu view chỉ sau hơn nửa ngày đăng tải.

Nhiều dân mạng khen ngợi Vũ Thúy Quỳnh "hợp mang bầu" khi cô mang thai mà vẫn nhuận sắc, lại được bạn trai thiếu gia quan tâm, chăm sóc.

Trước đó, trên trang cá nhân, Đức Phạm cho biết muốn trở thành điểm tựa để bảo vệ các con, đồng thời chia sẻ loạt hình ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh khi cô mang bầu.

Vũ Thúy Quỳnh thông báo mang thai với thiếu gia Đức Phạm vào tháng 8/2026.

Vũ Thúy Quỳnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 11/2025 và chính thức xác nhận mang thai vào tháng 8/2026. Trong thời gian mang thai con đầu lòng với Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì nhịp sống khá năng động và thoải mái.

Người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đồng thời cởi mở nói về những thay đổi của cơ thể trong thai kỳ.

Cô cho biết mỗi ngày ăn khoảng 4-5 bữa để đảm bảo dinh dưỡng, đôi lúc cảm thấy hụt hơi khi trò chuyện nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ và hạnh phúc khi được làm mẹ.

Vũ Thúy Quỳnh xinh đẹp khi mang bầu.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, Vũ Thúy Quỳnh cũng dành nhiều sự quan tâm cho thời trang. Cô tự tin diện những bộ trang phục ôm sát, váy hai dây hoặc các thiết kế trẻ trung, khéo léo tôn lên bụng bầu. Thay vì giấu vóc dáng thay đổi trong thai kỳ, người đẹp thoải mái khoe những hình ảnh mới và nhận được sự chú ý từ khán giả.

Dù đang mang thai, Vũ Thúy Quỳnh vẫn xuất hiện tại một số sự kiện giải trí và duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Cô cũng từng chia sẻ về những tâm trạng, áp lực và lời bàn tán xung quanh chuyện làm mẹ. Trước những ý kiến trái chiều, người đẹp bày tỏ rằng việc có con với người mình yêu là điều đáng trân trọng.

Trong thời gian bầu bí, Vũ Thúy Quỳnh còn nhận được sự chăm sóc từ thiếu gia Đức Phạm. Cô từng chia sẻ những khoảnh khắc được bạn trai quan tâm, từ việc chăm sóc cơ thể đến những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày.

Những hình ảnh này phần nào cho thấy cuộc sống của người đẹp trong thai kỳ khá vui vẻ và nhận được nhiều sự đồng hành từ người thân.



