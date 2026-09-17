Tình hình hiện tại của Trung tá Nguyễn Thị Ánh Viên

Nguyễn Thị Ánh Viên (sinh năm 1996) từng giành khoảng 150 huy chương các loại, trong đó có 25 HC vàng ở SEA Games, bên cạnh một HC bạc và một HC đồng châu Á, hai HC đồng Asiad, HC vàng Olympic trẻ, HC vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, HC bạc World Cup… Năm 2023, cô trở thành trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam sau khi được thăng quân hàm khi chưa đầy 27 tuổi.

Sau khi giải nghệ, cựu kình ngư vẫn gắn bó với bơi lội, tiếp tục học tập, dạy bơi, tham gia các giải đấu và ngày càng hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Mới đây, cô còn tham gia vào “cuộc chơi” tiếp thị liên kết ngay trên trang cá nhân có khoảng 887.000 người theo dõi.

Mở rộng hoạt động trên môi trường số

Trong một bài đăng gần đây, Ánh Viên chia sẻ hình ảnh đang bơi dưới nước kèm dòng trạng thái hài hước. Đáng chú ý, ở phần bình luận, cô trực tiếp để các đường link tiếp thị liên kết giới thiệu sản phẩm liên quan đến bơi lội, trong đó có kính bơi và mũ bơi.

Đây là một hình ảnh khá khác so với Ánh Viên thời còn là vận động viên chuyên nghiệp. Khi ấy, cuộc sống của cô gần như xoay quanh tập luyện, thi đấu và những cột mốc thành tích. Sau khi giải nghệ, cựu kình ngư dần xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội với những nội dung đời thường, video dạy bơi và các sản phẩm liên quan đến môn thể thao mà cô gắn bó.

Việc chia sẻ link affiliate cho thấy Ánh Viên đang tận dụng chính nền tảng cá nhân và cộng đồng người theo dõi để mở rộng hoạt động trên môi trường số. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động tiếp thị liên kết ngày càng phổ biến với các nhà sáng tạo nội dung. Theo một báo cáo về thị trường affiliate Việt Nam năm 2026, các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử đang khiến creator ngày càng tham gia trực tiếp hơn vào quá trình giới thiệu sản phẩm và tạo đơn hàng.

Vẫn gắn bó với đam mê bơi lội

Khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào cuối năm 2022 không đồng nghĩa Ánh Viên rời khỏi bể bơi. Cô chuyển sang nhiều hoạt động liên quan đến môn thể thao này, đặc biệt là dạy bơi cho trẻ em và tuyên truyền phòng chống đuối nước.

Tháng 4/2026, Ánh Viên gây chú ý khi tham dự Oceanman Maldives 2026, giải bơi biển quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 40 quốc gia. Cô giành 4 HCV, gồm các nội dung 2 km cá nhân, 10 km đường dài, đồng đội nữ và nhóm tuổi 30-39. Đáng chú ý, ở cự ly 10 km, cô về đích cùng thời điểm với VĐV nam dẫn đầu.

Trước đó, năm 2025, cô còn thử sức ở môn triathlon và giành vị trí nhất nhóm tuổi, về nhì ở nội dung nữ tại Sunrise Sprint 2025. Những hoạt động này cho thấy sau khi không còn thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên vẫn duy trì cường độ vận động và thử thách bản thân ở những sân chơi mới.

Tích lũy thêm kiến thức và trải nghiệm

Một thay đổi đáng chú ý khác trong cuộc sống của Ánh Viên là cô dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Ánh Viên từng tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, đồng thời đề tài nghiên cứu về việc nâng cao hứng thú học bơi cho trẻ em của cô giành giải Nhất tại Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc. Sau đó, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Thể dục Thể thao.

Việc tiếp tục học sau khi giải nghệ mở ra cho cựu kình ngư một hướng đi khác trong lĩnh vực thể thao. Thay vì chỉ được biết đến với tư cách VĐV, Ánh Viên đang từng bước tích lũy kiến thức cho công việc liên quan đến huấn luyện và quản lý thể thao.

Nếu trước đây Ánh Viên thường xuất hiện với mái tóc buộc gọn, gương mặt gần như không trang điểm và hình ảnh gắn liền với bể bơi, thì vài năm sau giải nghệ, cô thay đổi khá rõ về phong cách.

Những hình ảnh được đăng tải trong thời gian gần đây cho thấy nữ cựu VĐV chú ý hơn đến trang phục, cách trang điểm và hình ảnh cá nhân. Trong một đoạn video, Ánh Viên xuất hiện với áo khoác trắng - nâu, quần âu ống rộng và giày cao gót, mang phong cách công sở trẻ trung.

Diện mạo mới khiến nhiều người nhận xét họ phải nhìn kỹ mới nhận ra “tiểu tiên cá” quen thuộc. “Ủa Ánh Viên đây á, sao khác trước vậy ta?”, “Đẹp quá, nhìn không nhận ra nổi", “AI chắc luôn…”, “Ngày càng nữ tính, xinh quá trời"... Đó là một số phản ứng của dân mạng trước hình ảnh mới của nữ kình ngư huyền thoại của làng bơi lội Việt Nam.

(Tổng hợp)