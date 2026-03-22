Hồi đầu năm 2026, Trâm Anh - vợ JustaTee có loạt chia sẻ lạ, xoá ảnh chụp chung gây hoang mang. Sau đó, Trâm Anh đã lên tiếng trấn an rằng đó chỉ là những dòng chia sẻ vu vơ, không mang hàm ý tiêu cực như cộng đồng mạng suy đoán. Dù vậy, câu chuyện gây sự chú ý nhất định, khiến mọi động thái sau đó của cả hai đều được cộng đồng mạng theo dõi sát sao.

Kể từ sau sự việc trên, Trâm Anh vẫn duy trì thói quen cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội nhưng tần suất không nhiều như trước kia. Cách đây không lâu, cô hé lộ đã chuyển từ mẹ bầu sang mẹ bỉm, âm thầm sinh con thứ 3.

Không đăng ảnh "update nóng" khoe tin vui, kề cận vợ như những lần chào đón em bé trước. Loạt hành động gần đây của JustaTee gây chú ý. Thời điểm Trâm Anh báo tin sinh con, anh gần như "biến mất" khỏi các nền tảng cá nhân, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Trang Fanpage của JustaTee cũng chỉ cập nhật về công việc.

Cho đến tối 21/3, JustaTee bất ngờ lộ diện trong story của Karik và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo đó, nam ca sĩ tụ họp cùng dàn bạn bè thân thiết tại căn nhà riêng của mình. Anh diện đồ đơn giản, vừa làm việc vừa trò chuyện, ăn uống cùng những người anh em thân thiết. Điều khiến cư dân mạng chú ý không kém chính là sự vắng mặt của Trâm Anh trong buổi tụ họp này. Tuy nhiên, hiện tại Trâm Anh đang trong giai đoạn ở cữ, vì thế không thể tham gia tiệc tùng ăn uống cùng bạn bè cũng là điều dễ hiểu.

Ở thời điểm này, dù không có quá nhiều chia sẻ trực tiếp từ người trong cuộc, nhưng những hình ảnh và thông tin hiếm hoi cho thấy cuộc sống của JustaTee vẫn đang diễn ra theo hướng ổn định. Nam ca sĩ tiếp tục giữ lối sống kín tiếng, tập trung làm việc và gặp gỡ bạn bè.

Trâm Anh được biết tới là hot girl Hà Thành nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012 - 2013. Thời điểm đó, JustaTee đang gây sốt với bản hit Forever Alone. Cả hai có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Sau 5 năm hẹn hò, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018, và đến nay cả hai đã có 8 năm bên nhau. Cách đây 5 năm, Trâm Anh từng chia sẻ về quan điểm khi cãi vả: "Chúng tôi tìm đến những bước nghỉ trong tình yêu. Nếu cãi nhau, chúng tôi có thể không nói chuyện một vài ngày, để cả hai có không gian và thời gian riêng cùng suy nghĩ và dịu lại sự tức giận. Đến lúc thấy là phải nói chuyện với nhau cho rõ, cần làm lành với nhau rồi thì cả hai đều vui vẻ ngồi lại với nhau".

