Bê bối tình ái "ca lạ" của Vbiz chính là vụ Thiên An và Jack, sau 5 năm vẫn chưa thể đi đến cái kết cuối cùng để phân định rõ đúng sai. Trong khi những năm qua, Thiên An thỉnh thoảng vẫn lên bài đáp trả, tiết lộ nhiều thông tin gây sốc thì Jack cho biết họp báo vào ngày 16/7 vừa qua chỉ là lần thứ 2 anh giải thích về bê bối này. Suốt hơn 2 tiếng, mẹ Jack nhiều lần bật khóc, kể về việc Thiên An yêu cầu vật chất, có thái độ không tốt, bịa đặt... Tuy nhiên, những thông tin này hiện chỉ mang tính một chiều, chưa có sự kiểm chứng và xác nhận từ phía 2 phía.

Theo ghi nhận vào trưa 17/7, nghĩa là 24 giờ sau khi họp báo chấn động Vbiz này diễn ra, Thiên An vẫn chưa có bất kì động thái nào mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ghi nhận tài khoản Fanpage hơn nửa triệu người theo dõi của Thiên An vẫn sáng đèn ở chế độ online, chỉ là không đăng bài đáp trả, không tương tác. Nữ diễn viên đã khoá tính năng bình luận, thế nhưng các bài đăng gần nhất vẫn nhận hàng chục nghìn lượt phẫn nộ. Trước tình thế như hiện tại, công chúng chờ đợi lời phản hồi từ Thiên An để ồn ào này có thể đi được giải quyết sau nửa thập kỷ bùng nổ.

Buổi họp báo của Jack sáng 16/7 tại TP.HCM nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội khi nam ca sĩ lần đầu xuất hiện cùng mẹ ruột và đội ngũ luật sư để lên tiếng về hàng loạt ồn ào kéo dài suốt 5 năm qua. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về phía. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Mẹ Jack cũng bật khóc tiết lộ tìm mọi cách để gửi tiền cho Thiên An nuôi con, đến hiện tại bà vẫn chưa được gặp cháu: "Tôi rất buồn vì chúng tôi cố gắng thế nào cũng không được An ghi nhận. Chưa bao giờ An nghĩ tất cả những gì chúng tôi làm là vì An cả. Thú thật, từ khi An sinh con tới giờ, chúng tôi chưa từng gặp bé Sol. Chúng tôi không dám lên nhà An vì phát hiện ra từ những tháng ngày ban đầu, bạn luôn trong tâm thế ghi âm, chụp hình, ghi lại bằng chứng. Tôi hỏi thật, nếu bạn thương Tuấn thật lòng thì phải ghi âm và làm như thế không. Chúng tôi đã tìm mọi cách rồi, nhưng mọi người bảo Jack bỏ con".

Mẹ Jack cho biết Thiên An không tạo điều kiện để 2 bên được gặp nhau kể từ sau khi bé Sol ra đời

Tại buổi họp báo này, phía luật sư của Jack cho biết vụ kiện đang được TAND khu vực 2 TP.HCM tiếp nhận xử lý và giải quyết theo thẩm quyền. Luật sư phía Jack nói lý do nam ca sĩ nhờ pháp luật can thiệp sau nhiều năm im lắng: "Jack muốn xác định là cha hợp pháp của bé Y.Đ và mong muốn làm sao để bảo vệ một cách tốt nhất, dành những điều tốt nhất về quyền lợi cho bé. Tuy nhiên, Jack bị ngăn cản việc thăm nom bé nên phải nhờ đến cơ quan chức năng là tòa án để bảo vệ quyền làm cha.

Về góc độ pháp lý là đảm bảo tính chính danh Jack là cha của bé Y.Đ, để sau này bé được quyền được yêu thương, được chăm sóc và thậm chí là quyền thừa kế. Nếu bây giờ không làm thì sau này sẽ có những tranh chấp phát sinh liên quan. Và lúc đó chúng ta lấy gì để nói rằng về mặt pháp lý, đứa bé này là con của Jack. Liên quan đến pháp luật là phải có giấy tờ, chứng cứ. Vì vậy, việc nghệ sĩ Jack khởi kiện ra tòa để xác định đứa bé này là con của mình, tôi cho rằng đây là yêu cầu chính đáng và hoàn toàn hợp pháp".

Trong tâm thư gần nhất liên quan đến vụ ồn ào này, Thiên An chia sẻ: "Đã có lúc em khao khát được anh nói lời xin lỗi. Em nghĩ 'mình đã sinh con cho anh ấy mà, mình đã ở bên anh ấy từ những ngày đầu mà, tại sao anh lại đối xử với em như thế'. Bây giờ thì em không còn suy nghĩ đó nữa. Em chỉ muốn xin lỗi chính em, xin lỗi Sol và cả anh. Jack, em cũng đã làm sai.

Có lúc em bị áp lực từ quá nhiều phía, từ trên mạng đến ngoài đời, em không biết cách nào là đúng để giải quyết câu chuyện và có những lúc em mất đi kiểm soát. Vì em cảm thấy mình đang rất đau, em không thể giữ điều đó trong lòng thêm nữa. Em chọn cách đưa tất cả câu chuyện từng làm tổn thương em ra bên ngoài - em mong anh - có thể nhìn thấy được nỗi đau của em. Tận sâu trong lòng em, em chỉ muốn được hiểu, chỉ muốn được yêu thương. Để rồi sau tất cả, em nhận ra rằng: Đó không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nó chỉ tạo ra thêm căm ghét và lý do để kéo dài nỗi đau.

Đơn kiện, phiên tòa, yêu cầu xét nghiệm ADN… Nếu anh cho rằng những điều đó là cần thiết, anh có thể tiếp tục tiến hành. Em và luật sư đã sẵn sàng tham gia tất cả các phiên xét xử với đầy đủ trách nhiệm. Em không sợ hãi, và cũng không né tránh. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn gặp Sol, không phải với tư cách là một nghệ sĩ nổi tiếng, không phải là một ngôi sao, mà là một người ba. Và anh có thể đứng trước mặt em và con, nói một cách đơn giản rằng: 'Cho anh bế con một chút… được không?'. Thì em sẽ không từ chối anh".