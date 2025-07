Giữa cơn bão dư luận xoay quanh ồn ào tình cảm và trách nhiệm làm cha của Jack, buổi họp báo sáng 16/7 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi kéo dài hơn 2 tiếng nhưng vẫn để lại nhiều "khoảng lặng". Một trong số đó là lời nhắn nhủ của bà Cẩm Loan - mẹ của Jack - đến Thiên An.

Cụ thể, trước khi Jack chính thức lên tiếng, bà Cẩm Loan đã có một chia sẻ ngắn nhưng gây nhiều xôn xao: "Tôi có một ý nhỏ gửi đến An. Trong tất cả các vụ việc xảy ra, cả một quá trình chúng ta ở cạnh nhau cho đến hiện tại, đó là quãng thời gian quá dài để chịu đựng mọi thứ. Có một vấn đề quan trọng và đây cũng là lý do mà tại sao chúng tôi không chọn An là con dâu hay người vợ của gia đình. Tôi nghĩ điều này An biết rất rõ.

Nhân buổi họp báo này, cô hứa với con rằng cô sẽ giấu điều đó cho con. Cô quyết định không nói điều đó ra, đây sẽ như là sự tử tế cuối cùng cô dành cho con. Cô nghĩ con sẽ hiểu cô đang giữ cho con điều gì. Thật ra cô giữ điều này vì thứ nhất chúng ta cũng là con gái, thứ 2 vì con là mẹ của bé Sol. Cô hứa tại đây cô sẽ giấu điều này cho con đến cuối đời, hi vọng con nghe được câu nói này".

Bà Cẩm Loan nói về một điều khiến Thiên An không thể trở thành dâu và vợ trong gia đình

Trong đoạn phát biểu ấy, bà không nêu cụ thể lý do, cũng không chỉ đích danh câu chuyện gì, nhưng lại chủ động nhấn mạnh rằng Thiên An biết lý do vì sao cô không thể trở thành "con dâu và người vợ trong gia đình".

Chỉ với vài dòng đầy ẩn ý, phát ngôn này ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều người cho rằng, đây là chi tiết gây tò mò và thậm chí còn bí ẩn hơn cả lời giải thích từ Jack trong suốt buổi họp báo. Việc bà Cẩm Loan lựa chọn cách úp mở, giữ im lặng nhưng vẫn gieo một dấu hỏi lớn vào mối quan hệ cũ của con trai và Thiên An khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: rốt cuộc điều gì đã khiến gia đình không thể chấp nhận Thiên An?

Lời nói của mẹ Jack lại mở ra một cuộc tranh luận hoàn toàn khác. Đa số công chúng cảm thấy việc "úp mở" như vậy lại càng đẩy Thiên An vào thế khó, bởi nếu thực sự có điều gì cần được giấu kín, thì việc nói ra nhưng không nói hết lại là cách dễ khiến công chúng hiểu lầm, thậm chí tạo ra định kiến với một câu chuyện không rõ ràng.

Cách bà Cẩm Loan thể hiện sự tử tế khi hứa trước họp báo về việc giữ kín một điều gì đó cho Thiên An lại khiến netizen tranh cãi

Về phía Jack, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi mẹ và cho biết anh là người con bất hiếu khiến mẹ bị cuốn vòng xoáy thị phi của mình. Anh đồng thời bày tỏ sự hối hận vì những sai lầm trong quá khứ và thừa nhận "đời tôi đã nát hết rồi". Cuối cùng, Jack hy vọng Thiên An sẽ có những dự định, lựa chọn tốt hơn, tập trung cho bé Sol để cho con gái có cuộc đời hạnh phúc.

Về con gái, nam ca sĩ cho biết dù kết quả vụ kiện thế nào, anh cũng mong được chăm sóc, bảo vệ bé Sol: "Tôi xin phép được gọi mình là ba vì điều đó không có gì mắc cỡ cả. Tôi có vài lời gửi đến bé Sol rằng: 'Sau này con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nếu con đi học, bạn bè có chọc con, con cứ nói là con có một người ba rất nổi tiếng, và ba đã lo cho tôi từ lúc tôi từ lúc biết tôi có mặt trên đời này. Chuyện đó là sự thật, bạn đừng nghe gán ghép ở đâu cả, đó là sự thật ở gia đình tôi, còn nếu bạn không tin thì tôi dẫn bạn về nhà hỏi ba tôi'. Con chỉ cần nói như vậy là đủ rồi. Con sẽ là người hạnh phúc nhất, không ai chối bỏ con cả. Tôi không muốn chỉ nhìn con qua mạng xã hội. Dù vụ kiện có thế nào, tôi cũng mong được chăm sóc con".

Hiện tại, sau buổi họp báo của Jack, Thiên An vẫn chưa có động thái nào.