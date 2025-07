"Livestream của gia đình Jack về ồn ào với Thiên An" là từ khoá được tìm kiếm liên tục trên MXH trong hơn 24 giờ qua. Sau gần 5 năm chìm trong ồn ào, Jack và mẹ - bà Cẩm Loan quyết định lên tiếng nói rõ mọi góc khuất chưa từng được chia sẻ trước đó. Mẹ Jack cho biết khi bê bối nổ ra, công việc của nam ca sĩ đã bị ảnh hưởng rất nhiều, ekip đã có mong muốn họp báo để làm rõ. Thế nhưng, vào phút chót Jack đã ngăn cản với lý do: "Bây giờ mẹ đưa bằng chứng ra thì Thiên An cũng khó sống, để người ta chửi một mình con là được". Tuy nhiên, vì ồn ào này mãi không đi đến hồi kết, Jack quyết định lên tiếng để làm rõ vai trò và trách nhiệm với con gái cũng như đưa sự thật trước ánh sáng. Tuy nhiên, hiện tại đây chỉ là những chia sẻ đơn phương từ phía Jack, Thiên An chưa lên tiếng phản hồi sự việc.

Một tình tiết cũng được nhiều người quan tâm trong buổi họp báo chính là việc gia đình Jack chu cấp cho Thiên An. Theo bà Cẩm Loan, trong giai đoạn Thiên An và Jack mới tìm hiểu, bà thường xuyên cho tiền nữ diễn viên vì hiểu hoàn cảnh của cô nhiều khó khăn. Đến khi Thiên An thông báo mang thai, mẹ Jack được cho là người lo hết mọi chi phí sinh hoạt, còn cho thêm 1 số tiền để cô về quê sinh con.

Sau khi bé Sol chào đời, bà Cẩm Loan cho biết có nhờ một người bạn - người này là người quen của Thiên An, từng đến nhà Jack chơi cùng nên cả hai bên có quen biết chuyển tiền cho Thiên An các khoảng tầm 5 triệu, 10 triệu, 25 triệu... Không chỉ thế, trong giai đoạn Thiên An gặp có khăn về tài chính, gia đình Jack được cho là đã chủ động đứng sau, nhờ người quen này chuyển cho Thiên An 100 triệu để giúp đỡ. Trong thư tường trình, người này cho biết vì Thiên An nghĩ số tiền 100 triệu này là mình cho mượn nên đã trả lại thành 2 đợt, tầm 3-4 tháng sau đó.

Trong thời gian Thiên An mang thai và sinh con, mẹ Jack cho biết đã nhờ một người quen liên tục chuyển tiền hỗ trợ

Mẹ Jack cho biết có giai đoạn người mà bà nhờ đưa tiền cho Thiên An đã muốn lên "phốt" để làm rõ chuyện nữ diễn viên không chỉ nhận chu cấp mỗi tháng 5 triệu như lời nói trên MXH nhưng bị bà ngăn cản vì biết con trai không muốn ồn ào. Khi người được bà Cẩm Loan nhờ đưa tiền nói rõ chuyện chính gia đình Jack là người đứng sau hỗ trợ, giúp đỡ phần tiền 100 triệu thì nữ diễn viên được cho là đáp lại: "Chị nói ai thì nói, chứ nếu chị nói là cô Loan thì coi như em không có nghe". Đây cũng là tình tiết căng thẳng, khiến mẹ Jack buồn lòng và quyết định ngừng chu cấp.

Tuy nhiên sau đó, mẹ Jack cũng nhờ nhiều người khác liên lạc, mong muốn được gặp cháu và nói chuyện với gia đình Thiên An nhưng không được. Liên quan đến lý do quyết định ngừng chu cấp cho Thiên An nuôi con, bà Cẩm Loan nói: "Tôi rất buồn vì chúng tôi cố gắng thế nào cũng không được An ghi nhận. Chưa bao giờ An nghĩ tất cả những gì chúng tôi làm là vì An cả. Thú thật, từ khi An sinh con tới giờ, chúng tôi chưa từng gặp bé Sol. Chúng tôi không dám lên nhà An vì phát hiện ra từ những tháng ngày ban đầu, bạn luôn trong tâm thế ghi âm, chụp hình, ghi lại bằng chứng. Tôi hỏi thật, nếu bạn thương Tuấn thật lòng thì phải ghi âm và làm như thế không. Chúng tôi đã tìm mọi cách rồi, nhưng mọi người bảo Jack bỏ con".

Mẹ Jack cho biết lý do ngừng chu cấp là vì không nhận được sự công nhận từ Thiên An

Liên quan đến việc Thiên An mang thai, bà Cẩm Loan cho biết nữ diễn viên và Jack quen biết năm 2019, đến tầm năm 2020 thì cô thường xuyên đến nhà chơi nhưng lúc này nữ diễn viên và Jack chỉ có danh nghĩa là bạn bè. Mỗi lần Thiên An đến chơi đều kể chuyện thất nghiệp, cuộc sống khó khăn nên bà đều cho tiền cô. Đến tầm tháng 4-5/2020 thì Jack xác nhận dừng tìm hiểu Thiên An, nhưng sau đó nữ diễn viên tiếp tục tìm đến nhà để gặp bà Cẩm Loan. Đến tháng 8/2020, mẹ Thiên An chủ động liên hệ và báo con gái mang thai 5 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Thiên An mới sinh con gái đầu lòng, mẹ của Jack hoang mang vì theo tính toán của bà thì nữ diễn viên mang thai tận 13 tháng.

Bà Cẩm Loan nhắn nhủ đến Thiên An: "Cô biết chuyện gì con cũng dám làm. Cô mong rằng con hãy là người mẹ yêu thương con gái mình. Đừng làm điều cuối cùng mà con từng chia sẻ với cô. Cô hy vọng con đừng làm điều tiêu cực là tổn thương chính mình rồi đổ mọi trách nhiệm, tội lỗi lên cô và Tuấn. Cô xin An đừng làm chuyện đó, cô và Tuấn chịu quá đủ rồi".

Bà Cẩm Loan mong Thiên An đừng làm hại bản thân sau những sóng gió vừa qua

Kết thúc buổi họp báo này, Jack nhắn nhủ với con gái: "Tôi xin phép được gọi mình là ba vì điều đó không có gì mắc cỡ cả. Tôi có vài lời gửi đến bé Sol rằng 'Sau này con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nếu con đi học, bạn bè có chọc con, con cứ nói là con có một người ba rất nổi tiếng, và ba đã lo cho tôi từ lúc tôi từ lúc biết tôi có mặt trên đời này. Chuyện đó là sự thật, bạn đừng nghe gán ghép ở đâu cả, đó là sự thật ở gia đình tôi, còn nếu bạn không tin thì tôi dẫn bạn về nhà hỏi ba tôi. Con chỉ cần nói như vậy là đủ rồi. Con sẽ là người hạnh phúc nhất, không ai chối bỏ con cả".

Liên quan đến việc nhận chu cấp từ Jack, trong văn bản từ phía luật sư Thiên An công bố cách đây không lâu có đoạn: "Nghệ sĩ Jack - J97 đã từng hỗ trợ một số khoản tài chính trong giai đoạn đầu bằng tiền, vào tài khoản cá nhân, nhưng không đều đặn, các khoản tiền hỗ trợ cũng không cố định, và được cho là đã cắt đứt hoàn toàn lần cuối cùng bà Thiên An nhận được hỗ trợ là vào khoảng giữa năm 2022".

Trong tâm thư gần nhất, Thiên An đưa ra "điều kiện" mới với Jack: "Nếu một ngày nào đó, anh muốn gặp S. Không phải với tư cách là một nghệ sĩ nổi tiếng, không phải là một ngôi sao, mà là một người ba, anh có thể đứng trước mặt em và con, nói một cách đơn giản rằng: 'Cho anh bế con một chút… được không?'. Thì em sẽ không từ chối anh".