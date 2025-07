Sáng 16/7, Jack tổ chức họp báo chia sẻ về dự án mới cũng như lên tiếng về loạt ồn ào đời tư liên quan đến Thiên An sau gần 5 năm im lặng. Tại sự kiện, bà Cẩm Loan - mẹ của Jack - cũng đã có mặt và kể lại toàn bộ câu chuyện tình cảm của con trai và Thiên An, trong đó có những tình tiết lần đầu được hé lộ khiến dư luận không khỏi hoang mang.

Bà Cẩm Loan cho biết Jack và Thiên An không có thời gian sống thử, chỉ tìm hiểu nhau trong giai đoạn ngắn. Mẹ của Jack khẳng định đã chủ động đón Thiên An về sống để chăm sóc lúc nữ diễn viên mang thai, tuy nhiên đến tháng 12/2020, Thiên An xin phép về Bình Dương để sinh con và muốn ở cạnh mẹ. Bà Cẩm Loan kể đến khoảng tháng 4 - 5/2021, Jack và Thiên An ngưng tìm hiểu vì cảm thấy không hợp, và rồi sau đó câu chuyện ồn ào tình ái bùng nổ.

Tại họp báo, bà Cẩm Loan chia sẻ thời điểm bắt đầu scandal, bà và ekip của Jack đã ngồi lại bàn bạc việc lên tiếng làm rõ. Tuy nhiên quyết định của Jack lại không muốn. Bà Loan kể Jack đã nói với mình: "Thôi đi mẹ ơi, bây giờ mẹ đưa bằng chứng ra thì Thiên An cũng khó sống, để người ta chửi một mình con là được".

Bà Cẩm Loan chia sẻ về khoản thời gian đầu sóng gió

Đó là lý do Jack và gia đình im lặng trong suốt gần 5 năm qua. Nhưng kể từ khi xuất hiện bài đăng về 2 tấm bài vị, bà Cẩm Loan chia sẻ mọi chuyện đã đi quá giới hạn và buộc phải lên tiếng.

"Chuyện 2 bài vị trên mạng xã hội vừa rồi lại là một lần khủng bố cho gia đình tôi. Sau 2 bài đăng đó, câu chuyện còn khủng khiếp hơn lần đầu, tất cả những lời bàn tán, sỉ nhục, chửi mẹ con tôi không còn một chỗ nào hết. Thậm chí, Tuấn không dám bước ra đường.

Thời gian đó là cận Tết, trong khi mọi người vui vẻ thì gia đình tôi không có một nụ cười. Lúc đó Tuấn không ăn không ngủ, đến cả môi bị nứt hết. Nhìn thấy con mình như vậy tôi chịu không nổi. Tuấn có hỏi tôi một câu: 'mẹ ơi, nếu một ngày nào đó không còn để lo cho mẹ sau này, mẹ có giận con không'. Lúc đó tôi như chết lặng, tôi cảm thấy thất bại, tôi không thể ngăn suy nghĩ của mọi người bên ngoài về con trai mình.

Suốt thời gian đó Tuấn có bị trầm cảm, mà chúng tôi giấu fan, giấu mọi người. Mọi người có biết là Tuấn đi qua đi lại 1 tiếng đồng hồ trong nhà, có khi thì vào góc nào đó ngồi. Tuấn từng bị bệnh về tâm lý vào năm 2020, và căn bệnh này lại bộc phát sau bài đăng 2 chiếc bài vị. Tôi biết con mình mạnh mẽ, nhưng đến đâu thì Tuấn cũng là người bình thường, có cảm xúc và suy sụp về tinh thần".

Mẹ của Jack tiết lộ về thời gian Jack bị trầm cảm sau ồn ào từ 2 tấm bài vị

Sau chia sẻ của bà Loan, Jack cũng đã có những chia sẻ về câu chuyện của mình. Nam ca sĩ nhắn nhủ đến con gái: "Tôi xin phép được gọi mình là ba vì điều đó không có gì mắc cỡ cả. Tôi có vài lời gửi đến bé Sol rằng: 'Sau này con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nếu con đi học, bạn bè có chọc con, con cứ nói là con có một người ba rất nổi tiếng, và ba đã lo cho tôi từ lúc tôi từ lúc biết tôi có mặt trên đời này. Chuyện đó là sự thật, bạn đừng nghe gán ghép ở đâu cả, đó là sự thật ở gia đình tôi, còn nếu bạn không tin thì tôi dẫn bạn về nhà hỏi ba tôi'. Con chỉ cần nói như vậy là đủ rồi. Con sẽ là người hạnh phúc nhất, không ai chối bỏ con cả".