Tình hình của nữ MC quê Thanh Hoá đang dẫn thì bị banner đổ sập lên người

Mới đây, khoảnh khắc ghi lại cảnh một nữ MC đang dẫn chương trình tại sân bóng đá thì tấm banner phía sau bất ngờ đổ sập xuống người. Với sức đè của tấm banner, nữ MC cũng bị ngã xuống ngay trên sân khấu. Lập tức, mọi người có mặt tại sự kiện nhanh chóng chạy tới hỗ trợ.

Khoảnh khắc tấm banner sập xuống (Nguồn: TTNV)

Sau khi được đăng tải lên MXH, khoảnh khắc này khiến cư dân mạng quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình hiện tại của nữ MC: “Hic. Thương bạn ấy. Có sao không mọi người?”, “Bạn ấy có bị sao không vậy? Coi clip thấy lo giùm”, “Sự cố thì nghề nào cũng có rủi ro, tới MC nghề nghe chẳng có gì mà vẫn tai nạn”, “Sao nó tự sập được nhỉ? Thương quá”,...

Liên hệ với nhân vật chính trong tình huống này, được biết nữ MC là Hoàng Yến Nhi, đến từ Thanh Hóa. Hiện tại cô nàng đang là sinh viên năm 3 ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Về tình hình sức khỏe, Yến Nhi cho biết mình vẫn ổn. Sau hôm đó về cô đã đi bệnh viện kiểm tra và không sao, hiện tại vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, không gặp vấn đề gì.

Khoảnh khắc xảy ra sự cố là ngày 13/9, khi Yến Nhi đi dẫn chương trình bế mạc sự kiện thể thao tại Hà Nội. Cô nàng nhớ lại lúc đó mình đang dẫn thì nghe mọi người kêu lớn rồi tấm banner đổ sập xuống luôn. “Mình và mọi người có mặt ở đó cũng bất ngờ nhưng bản thân không thấy vấn đề gì nặng nề cho lắm. Và thú thật là từ bé mình đã hay nghịch ngợm, hay bị ngã nên lúc đó cũng bình thường” - cô nói.

Đáng chú ý, ngày xảy ra sự cố cũng là ngày đầu tiên Yến Nhi đón tuổi mới. Cô sinh nhật đúng 1 ngày trước đó - ngày 12/9. Khoảng 1 phút sau đó, Yến Nhi đã trở lại và tiếp tục công việc dẫn chương trình.

Về phản ứng của mọi người trên MXH, Yến Nhi cho biết bản thân rất bất ngờ. “Hôm đó dẫn xong thì mình có bảo với người em đi cùng là về đăng lên mạng có khi viral nhưng không nghĩ lại viral đến thế, mọi người bình luận nhiều và hỏi thăm nhiều” - nữ MC nói.

“Sau sự cố lần này, bài học của mình là thứ nhất - bình tĩnh, thứ 2 - tự tin và thứ 3 - đi đâu thì né xa cái banner ra nhé!” - Yến Nhi hài hước chia sẻ.

Hiện tại, đi dẫn chương trình là công việc làm thêm song song với đó Yến Nhi vẫn muốn phát triển thêm và nghiêm túc theo đuổi công việc này.