Diễn viên Lan Phương xác nhận rạn nứt hôn nhân với chồng ngoại quốc vào cuối tháng 7/2025. Sau phiên xét xử ly hôn, cô được trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con, trong khi chồng cũ có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 chia sẻ hình ảnh mới với diện mạo rạng rỡ, nụ cười tươi tắn. Dù vậy, tình trạng hiện tại của cô vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Lan Phương cho biết đang bị ốm, lại tất bật chăm sóc các con nên chưa kịp chuẩn bị gì cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cô viết: "Sắp Tết rồi, mọi người sắm Tết xong chưa. Phương đang ốm, lại chăm con nữa nên chưa sắm được gì hết". Sau khoảng 7 tháng thông báo ly hôn, cô được khen ngợi ngày càng nhuận sắc, lấy lại tinh thần hậu biến cố hôn nhân.

Diễn viên Lan Phương cho biết hiện đang ốm, bận chăm con nên chưa mua sắm gì cho dịp Tết. Ảnh: FBNV

Sau phiên tòa xét xử ly hôn, cô được giao quyền chăm sóc 2 con. Ảnh: FBNV

Sau khi công khai việc rạn nứt hôn nhân với chồng ngoại quốc David Duffy, Lan Phương dần lấy lại cân bằng và trở lại với guồng quay công việc. Nữ diễn viên cũng chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Qua các bài đăng, có thể thấy cô đang từng bước ổn định tinh thần, mạnh mẽ vượt qua biến cố trong chuyện hôn nhân.

Trước đó, nữ diễn viên từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".

Lan Phương từng rơi vào trầm cảm khi một mình lo cho con sau khi sinh nhóc tỳ thứ 2. Ảnh: FBNV

Vượt qua biến cố hôn nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại với công việc. Ảnh: FBNV



Sau 7 năm chung sống, Lan Phương xác nhận “đường ai nấy đi” với chồng ngoại quốc David Duffy. Trước khi quyết định ly hôn, cả hai có với nhau hai con gái chung. Tại phiên tòa diễn ra vào giữa tháng 9/2025, nữ diễn viên được giao quyền trực tiếp chăm sóc hai con, trong khi chồng cũ có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau 22 ngày kể từ khi bản án được tuyên, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm.

Dù không còn sống chung, Lan Phương khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con. "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm", cô chia sẻ. Cô cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con.