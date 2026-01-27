Trailer kéo dài 11 phút của bộ phim truyền hình sắp lên sóng VTV là Đồng hồ đếm ngược mang đến nhiều nội dung cho khán giả. Trong đó, nhân vật Thơ do Lan Phương thủ vai đã có màn đánh ghen bệnh hoạn, quái đản, điên cuồng khiến Chiến (do Bình An thủ vai) sợ hãi khóc hết nước mắt.

Cảnh đánh ghen ấn tượng của Lan Phương trong trailer Đồng hồ đếm ngược.

Trong trailer, có thể thấy Chiến và Thơ từng có mối tình thoáng qua với nhau. Là người phụ nữ quyền lực, sắc bén, có dàn vệ sĩ hoành tráng bảo vệ, Thơ không chấp nhận việc mình bị chơi đùa. Nữ diễn viên Lan Phương chia sẻ về nhân vật của mình rằng cô ta thích đặt ra những luật chơi riêng và cám dỗ những người đàn ông dấn thân vào trò chơi của mình. Nhưng khi ai phá bỏ luật chơi, Thơ sẽ cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp, bị coi thường và dùng sở thích quái gở của mình để hành hạ đối phương cho đến khi họ khuất phục.

Bình An và Lan Phương có cảnh tình cảm với nhau.

Lời thoại của nhân vật Thơ cũng đầy sắc bén: "Vay nợ ân tình thì phải trả. Bây giờ là lúc tao phải lấy cả gốc lẫn lãi. Chỉ có điều ở trong tay của tao thì lãi hơi cao thôi", "Nhờn mặt với Thơ, Thơ sẽ cho Chiến một cảm giác không bao giờ Chiến quên được. Chiến hiểu không". Cô ta không ngại làm nhục cô gái mà người khác trân trọng chỉ để trả thù họ. Trong phim, Thơ còn ép Chiến phải tận mắt chứng kiến người mình yêu bị cưỡng hiếp, may mắn sau đó họ được nam nữ chính giải cứu.

Theo chia sẻ của Lan Phương, bộ phim Đồng hồ đếm ngược là dự án đánh dấu nữ diễn viên trở lại màn ảnh sau 2 năm mang thai và sinh con. Phim ghi hình trước Gió ngang khoảng trời xanh nhưng phát sóng sau.

Cả trong Đồng hồ đếm ngược và Gió ngang khoảng trời xanh , Lan Phương đều thể hiện hình ảnh những cô gái có "máu điên" trong người, sẵn sàng làm tổn thương người khác để đạt mục đích của mình. Tuy nhiên, khán giả vẫn thấy rõ sự khác biệt giữa Thơ và Linh (trong Gió ngang khoảng trời xanh).

Lan Phương không ngại thử nghiệm các vai diễn khó, thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất, đóng cả phản diện lẫn chính diện. Kể cả những nhân vật có tính cách gần giống nhau, cô cũng tìm ra cách thể hiện khác biệt dựa trên bối cảnh và câu chuyện của mỗi nhân vật.

Chính vì vậy, dù trong trailer Đồng hồ đếm ngược , phân cảnh của Lan Phương không nhiều nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả, đồng thời khiến người xem mong chờ màn thể hiện của cô.

Lan Phương không ngại đảm nhận những nhân vật dễ gây phản ứng trái chiều, đòi hỏi diễn xuất tinh tế.

Bên cạnh đó, Đồng hồ đếm ngược cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam có yếu tố siêu nhiên. Phim kể về hành trình của Thành (Thanh Sơn) - thanh niên theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Không may ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy - chú chó Thành chuộc từ lò mổ - cứu sống anh. Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Thành nhận nhiệm vụ của thần chết nhằm kéo dài sự sống cho mẹ anh.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt như Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, Bình An, Yến My... bắt đầu lên sóng từ 29/1.