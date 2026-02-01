Từ sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam, Phương Anh - em ruột của cô thường xuyên livestream để chia sẻ về cuộc sống gia đình. Mặc dù trước đây, giữa Ngân 98 và Phương Anh không ít lần vướng tranh cãi, thậm chí xảy ra ồn ào, đấu tố qua lại khiến dư luận bàn tán. Phương Anh từng chia sẻ hiện tại sống với ba mẹ, mong chờ ngày được gặp chị gái. Phương Anh vẫn đều đặn đăng clip, livestream mỗi ngày.

Tuy nhiên, vài ngày gần đây, nhiều người bất ngờ nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Tài khoản mạng xã hội hơn 1,2 triệu người theo dõi của Phương Anh gần như im hơi lặng tiếng, không còn livestream hay đăng tải nội dung mới như trước. Bài đăng gần nhất của Phương Anh là cách đây 3 ngày, đây là một tín hiệu bất thường vì trước kia cô đăng clip rất đều đặn.

Sự "biến mất" đột ngột này nhanh chóng khiến cư dân mạng hoang mang và tò mò. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu Phương Anh đang chọn cách sống kín tiếng hơn để tránh thị phi hay có chuyện gì đó đang xảy ra với cô.

Tài khoản MXH của Phương Anh vẫn còn hoạt động nhưng không có bất kì bài đăng nào trong 3 ngày vừa qua (Ảnh: FBNV)

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98 cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản Ngân 98 không nắm rõ.

"Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng. Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Ngân 98 đã bị bắt tạm giam từ tháng 10/2025 (Ảnh: Công An TP.HCM)

Trong một livestream gần đây, Phương Anh nói về tình trạng của chị: "Tết là được gặp mặt anh Quang rồi còn chị Ngân thì chưa. Thế nên Tết này tôi không về mà ở lại thành phố Hồ Chí Minh".

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.