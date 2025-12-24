Thông tin về Ngân 98 sau khi bị bắt

Từ khi hoạt động nghệ thuật, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã liên tục gây ồn ào vì những chiêu trò phản cảm. Vào ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam Ngân 98 để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Khoảng 10 ngày sau, Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ.

Mới đây, em gái của Ngân 98 là Phương Anh đã livestream chia sẻ về chị gái sau khi bị bắt giam. Phương Anh cho biết mẹ đã khóc từ khi ở trại giam tới khi về nhà vì không được gặp Ngân 98.

Trên sóng livestream, em gái Ngân 98 tiết lộ dịp Tết có thể sẽ được thăm Lương Bằng Quang trong trại giam. Cô chia sẻ: "Tết là được gặp mặt anh Quang rồi còn chị Ngân thì chưa. Thế nên Tết này tôi không về mà ở lại thành phố Hồ Chí Minh".

Em gái Ngân 98 livestream chia sẻ tình hình của chị. Nguồn: @saptinggg

Phương Anh chia sẻ mẹ đã khóc từ lúc ở trại giam tới khi về tới nhà vì không được gặp Ngân 98. Ảnh: FBNV

Công an TP HCM bắt tạm giam Lương Bằng Quang để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân với vai trò đồng phạm. Ảnh: Tổng hợp

Từ tháng 5/2025, tên tuổi Ngân 98 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm. Ba sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000.

Do có tham gia vào quá trình đưa hối lộ cùng Lương Bằng Quang, Ngân 98 bị khởi tố thêm về tội danh này. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Ngân 98.

Trong quá trình điều tra, ca sĩ - nhạc sĩ này có biểu hiện quanh co, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra. Khi khám xét căn hộ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 tại phường Cát Lái (TP.HCM). lực lượng chức năng đề nghị mở két sắt để kiểm tra nhưng Quang cố tình gây khó dễ. Lương Bằng Quang trình bày trong két sắt không chứa gì quan trọng nên không nhớ mật khẩu.