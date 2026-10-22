Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh, cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc riêng tư trên một chiếc du thuyền giữa khung cảnh thơ mộng ở Italy. Đỗ Thị Hà diện váy trắng thanh lịch, khoác thêm áo lông màu be, còn ông xã xuất hiện với bộ vest đen lịch lãm. Cặp đôi nâng ly, nhìn nhau và tạo dáng giữa khung cảnh lãng mạn bên hồ. Đi kèm loạt ảnh, nàng hậu viết: "Our one-year anniversary. One beautiful year, a lifetime to go" (Kỷ niệm một năm của chúng tôi. Một năm tuyệt đẹp, còn một đời để đi cùng nhau).

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Một năm sau đám cưới, Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường

Sau đám cưới được tổ chức vào năm 2025, Đỗ Thị Hà dần cởi mở hơn khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Nếu trước đây, hình ảnh của nàng hậu thường gắn với các sự kiện giải trí, hoạt động thời trang hay công việc kinh doanh, thì thời gian gần đây, người theo dõi cô còn được nhìn thấy một khía cạnh khác: Một người phụ nữ dành thời gian chăm chút nhà cửa, cắm hoa, nấu ăn và tận hưởng những hoạt động thường ngày.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà nhiều lần chia sẻ hình ảnh những bình hoa do mình tự tay cắm, các món ăn chuẩn bị tại nhà hay những mâm cỗ trong dịp lễ. Những nội dung không quá cầu kỳ này lại tạo được sự chú ý bởi mang đến hình ảnh gần gũi, khác với vẻ chỉn chu thường thấy của một hoa hậu khi xuất hiện trước công chúng.

Sau khi kết hôn, người đẹp cũng cho biết cô lựa chọn điều chỉnh công việc để dành sự quan tâm cho gia đình và những định hướng mới. Cuối năm 2025, cô chia sẻ về việc khép lại vai trò cũ trong công việc kinh doanh, xem đây là bước chuyển sang một chặng đường khác của cuộc sống. Những thay đổi ấy phần nào cho thấy giai đoạn sau đám cưới là thời điểm Đỗ Thị Hà sắp xếp lại các ưu tiên của bản thân.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của nàng hậu được chú ý không chỉ là việc cô dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Những hình ảnh được chia sẻ còn cho thấy một nhịp sống đa dạng, từ công việc, những chuyến đi đến các hoạt động bình thường trong gia đình.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Thiếu gia Viết Vương vốn kín tiếng, nhưng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong khung hình của vợ

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương vốn không phải người thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Bởi vậy, những lần anh xuất hiện trong video hay hình ảnh do Đỗ Thị Hà đăng tải thường nhận được sự quan tâm của người theo dõi.

Sau khi kết hôn, hình ảnh của Viết Vương dần xuất hiện trong những câu chuyện đời thường của vợ. Khi thì anh cùng Đỗ Thị Hà đi chợ, khi lại có mặt trong những khoảnh khắc chăm sóc nhà cửa, thưởng thức món ăn do vợ chuẩn bị hoặc hỗ trợ cô trong những sinh hoạt nhỏ. Không phải lần xuất hiện nào cũng là một khung hình được tạo dáng chỉn chu; đôi khi, sự chú ý đến từ những hành động rất bình thường của hai người.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Trong một số video được chia sẻ, ông xã còn góp mặt qua những chi tiết nhỏ như giúp vợ xử lý mặt nạ dưỡng da, thử món ăn hay đồng hành trong các hoạt động thường ngày. Những khoảnh khắc này khiến hình ảnh người chồng vốn khá kín tiếng trở nên gần gũi hơn với người theo dõi trang cá nhân của Đỗ Thị Hà.

Tất nhiên, những gì công chúng nhìn thấy vẫn chỉ là một phần cuộc sống được cặp đôi lựa chọn chia sẻ. Nhưng qua các hình ảnh công khai, có thể thấy Viết Vương không hoàn toàn đứng ngoài thế giới mạng xã hội của vợ, mà dần xuất hiện tự nhiên hơn trong những câu chuyện cô kể về cuộc sống sau hôn nhân.

Từ chuyến du lịch Nhật Bản đến những buổi đi chợ cùng nhau

Một trong những dấu mốc được chú ý sau đám cưới là chuyến du lịch Nhật Bản của hai vợ chồng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026. Theo chia sẻ của Đỗ Thị Hà, do cả hai bận rộn sau đám cưới hồi tháng 10/2025 nên chưa thể đi hưởng tuần trăng mật ngay. Chuyến đi sau đó trở thành dịp để họ nghỉ ngơi, tận hưởng thời gian bên nhau và ôn lại những kỷ niệm tình yêu.

Những hình ảnh tại Nhật Bản cho thấy cặp đôi cùng dạo phố, tham quan và ghi lại các khoảnh khắc tình tứ. Đỗ Thị Hà nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên chồng, trong khi Viết Vương cũng xuất hiện trong những khung hình đời thường thay vì chỉ góp mặt ở các sự kiện trang trọng. Chuyến đi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người theo dõi, đặc biệt khi hai người thể hiện sự thoải mái và gần gũi bên nhau.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Không chỉ có những chuyến đi xa, cặp đôi còn được bắt gặp cùng đi chợ ở quê. Hình ảnh hai người ăn mặc giản dị, che chắn cẩn thận nhưng vẫn cùng nhau mua sắm khiến nhiều người thích thú. Khoảnh khắc ấy tạo nên sự tương phản thú vị với những lần xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện: Dù là trong chuyến du lịch hay giữa khu chợ đời thường, cả hai vẫn có những hoạt động chung như nhiều cặp vợ chồng khác.

Đó cũng là điểm khiến những nội dung về cuộc sống sau cưới của Đỗ Thị Hà thu hút sự quan tâm. Bên cạnh những khung hình sang trọng, người theo dõi còn nhìn thấy các hoạt động gần gũi như nấu ăn, đi chợ, chăm chút nhà cửa và dành thời gian cho nhau.

Một năm hôn nhân qua những điều giản dị

Kỷ niệm một năm ngày cưới là dịp để Đỗ Thị Hà nhìn lại chặng đường đầu tiên bên Nguyễn Viết Vương. Loạt ảnh mới với khung cảnh lãng mạn trên du thuyền gợi nhắc đến những chuyến đi và khoảnh khắc riêng tư mà hai người đã chia sẻ trong năm qua. Nhưng nếu chỉ nhìn vào bộ ảnh kỷ niệm, có lẽ vẫn chưa đủ để hình dung hết cách nàng hậu kể về cuộc sống sau khi lập gia đình.

Điều đáng chú ý là bên cạnh những khoảnh khắc được đầu tư về hình ảnh, Đỗ Thị Hà còn thường xuyên đăng tải những hoạt động rất đời thường. Cắm một bình hoa, chuẩn bị món ăn, đi chợ cùng chồng hay cùng nhau tận hưởng một chuyến đi đều trở thành những mảnh ghép trong câu chuyện hôn nhân mà cô chia sẻ với công chúng.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Với Viết Vương, sự xuất hiện ngày càng thường xuyên trong các khung hình của vợ cũng giúp người theo dõi có thêm góc nhìn về người đàn ông vốn khá kín tiếng. Anh không cần liên tục đăng tải cuộc sống cá nhân để trở thành một phần trong những câu chuyện của Đỗ Thị Hà; đôi khi, sự hiện diện ấy chỉ đơn giản là cùng vợ đi đâu đó, thưởng thức món ăn hay góp mặt trong một video sinh hoạt.

Một năm sau đám cưới, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ khoảnh khắc bên nhau. Loạt ảnh kỷ niệm mới là dấu mốc đáng nhớ, còn những hình ảnh đời thường trước đó tạo nên bức tranh gần gũi hơn về cuộc sống sau hôn nhân. Và có lẽ, điều khiến nhiều người yêu mến câu chuyện của cặp đôi không chỉ là những chuyến đi đẹp hay khung hình lãng mạn, mà còn là cách họ xuất hiện bên nhau trong những điều bình dị của cuộc sống.