Tinh Hà "Say Hi" chính thức ra mắt, mở ra chương mới của Vũ Trụ "Say Hi" vào mùa hè 2026

Ngày 23/6 tại TP.HCM, không khí tại Trung tâm thương mại Thiso Mall trở nên sôi động khi 24 Anh Trai chính thức ra mắt trong khuôn khổ chương trình Tinh Hà "Say Hi". Sự kiện thu hút hàng nghìn người hâm mộ, mở ra màn khởi động cho hành trình mới thuộc "Vũ trụ Say Hi" - dự án giải trí đang nhận được nhiều chú ý với định hướng đưa âm nhạc Việt tiến gần hơn tới chuẩn quốc tế.

24 "vì tinh tú" và màn chào sân tràn đầy năng lượng

Sự kiện ra mắt Tinh Hà "Say Hi" ghi nhận sự xuất hiện đầy đủ của 24 Anh Trai cùng đội ngũ sản xuất, nghệ sĩ khách mời, đối tác và đông đảo khán giả. Không gian sự kiện nhanh chóng biến thành một "điểm hẹn" của cộng đồng người hâm mộ với các hoạt động fansign, giao lưu và trải nghiệm tương tác.

Ngay từ những phút đầu, sức nóng của chương trình được đẩy lên cao khi các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trong sự cổ vũ cuồng nhiệt. Hình ảnh 24 gương mặt đại diện cho 24 cá tính âm nhạc được ví như những "vì tinh tú" riêng biệt, cùng hội tụ trong một vũ trụ sáng tạo chung.

Format mới: Cường độ cao và hành trình "vượt ngưỡng"

Khác với các mùa trước, Tinh Hà "Say Hi" giới thiệu format hoàn toàn mới với cường độ sản xuất cao, yêu cầu nghệ sĩ liên tục sáng tạo trong thời gian ngắn. Đây không chỉ là sân chơi âm nhạc, mà còn là thử thách về bản lĩnh, kỷ luật và khả năng thích ứng.

Đại diện đơn vị sản xuất cho biết, chương trình được định vị ở phiên bản "premium" trong hệ sinh thái giải trí IP, hướng đến việc xây dựng một không gian nơi nghệ sĩ, producer và đội ngũ sáng tạo cùng đồng hành để tạo ra giá trị dài hạn.

Chương trình cũng đánh dấu bước mở rộng khi lần đầu tiên quy tụ đội ngũ music producer quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, kết hợp cùng các nhà sản xuất trong nước nhằm tạo nên những màu sắc âm nhạc đa tầng, vừa hiện đại vừa giữ được tinh thần Việt.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, Tinh Hà "Say Hi" không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các tiết mục giải trí, mà còn hướng đến việc xây dựng những sản phẩm âm nhạc có khả năng lan tỏa rộng rãi, tiệm cận thị trường quốc tế.

Sự giao thoa giữa các yếu tố văn hóa, thời trang, hình ảnh và âm nhạc được kỳ vọng sẽ tạo nên một "hệ sinh thái sáng tạo" mới, nơi mỗi màn trình diễn không chỉ là sân khấu mà còn là một câu chuyện nghệ thuật hoàn chỉnh.

24 Anh Trai - 24 màu sắc âm nhạc

Mỗi nghệ sĩ được kỳ vọng mang đến một màu sắc riêng, tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng - nơi cá tính, trải nghiệm và phong cách biểu diễn giao thoa trong cùng một "vũ trụ" sáng tạo.

Bên cạnh phần giới thiệu chương trình, sự kiện còn mở ra nhiều hoạt động dành cho người hâm mộ như photobooth, khu trải nghiệm fanzone, quà tặng và khu vực check-in theo chủ đề.

Lần đầu tiên, hệ thống nhận diện thương hiệu của Vũ trụ "Say Hi" được công bố, đi kèm bộ merchandise độc quyền và các mascot thiết kế riêng. Không gian sự kiện vì thế trở thành một lễ hội thu nhỏ, nơi khán giả không chỉ xem mà còn được "sống" trong thế giới của chương trình.

Đáng chú ý, trailer tập đầu tiên còn mang đến một chi tiết giàu tính biểu tượng: mỗi Anh Trai được đặt tên một ngôi sao trên bầu trời. Khán giả có thể tra cứu và tìm thấy "ngôi sao" đại diện cho nghệ sĩ mình yêu thích, tạo nên một trải nghiệm mang tính kết nối cảm xúc đặc biệt.

Những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu

Không chỉ là sân khấu ra mắt, sự kiện còn hé lộ phần nào áp lực mà các nghệ sĩ đang trải qua trong hành trình mới. Một số chia sẻ từ các Anh Trai cho thấy lịch làm việc kéo dài, cường độ luyện tập dày đặc, cùng yêu cầu cao về sáng tạo và dàn dựng.

WEAN chia sẻ, đây là một hành trình "vượt ngưỡng", nơi các Anh Trai không chỉ sáng tạo âm nhạc mà còn tham gia vào quá trình định vị hình ảnh nghệ sĩ và phát triển nhiều sản phẩm mang giá trị hữu hình thông qua sự kết hợp với các đối tác, từ MV One-shot, mascot, nước hoa, trang sức đến photobook.

Trong khi đó, CAPTAIN BOY nhấn mạnh cường độ làm việc kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày, từ tập luyện, sáng tác đến chăm chút từng chi tiết trong phần dàn dựng. Chính áp lực đó đã khiến mọi toan tính về điểm số dần nhường chỗ cho tinh thần đồng đội, khi các thành viên trở thành điểm tựa của nhau trước những thử thách khắc nghiệt.

Một số khoảnh khắc hậu trường như Wren Evans từng phải nhập viện truyền nước, hay IVAN bật khóc trước áp lực... càng cho thấy hành trình tại Tinh Hà "Say Hi" không chỉ là cuộc cạnh tranh để tỏa sáng, mà còn là nơi gắn kết những nghệ sĩ cùng chung khát vọng chinh phục giới hạn của bản thân.

Tinh Hà "Say Hi" không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, mà đang được kỳ vọng trở thành một dự án giải trí có chiều sâu, nơi nghệ sĩ trẻ được thử thách, định hình và phát triển trong một môi trường sáng tạo cường độ cao.

Với sự đầu tư lớn về format, đội ngũ sản xuất quốc tế và dàn nghệ sĩ đa màu sắc, chương trình được xem là bước tiếp nối đáng chú ý của "Vũ trụ Say Hi" trong hành trình tìm kiếm những dấu ấn mới cho thị trường giải trí Việt Nam năm 2026.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình gồm: Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG, XUÂN ĐỊNH KY, cùng nhiều gương mặt trẻ khác như buitruonglinh, CONGB, Sơn.K, Vương Bình, Đặng Hồng Hải. Chương trình sẽ chính thức lên sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 04/07/2026 trên VieON, cùng hệ thống phát sóng của HTV2 - Vie Channel và YouTube Vie Channel.



