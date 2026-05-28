Sau thành công vang dội của Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi , “Vũ trụ Say Hi” tiếp tục mở rộng quy mô với phiên bản hoàn toàn mới mang tên Tinh Hà Say Hi . Mang thông điệp đầy cảm hứng “Tinh tú gặp gỡ - lấp lánh cả thiên hà” , chương trình ngay từ khi công bố đã khiến truyền thông lẫn khán giả đứng ngồi không yên bởi format nâng cấp và quy mô dàn nghệ sĩ đầy bí ẩn.

Theo công bố mới nhất từ Ban tổ chức, Song Luân chính thức trở thành một trong 24 mảnh ghép chiến lược của mùa giải năm nay. Đáng chú ý, chương trình sẽ là cuộc hội ngộ của những gương mặt thân quen từ mùa 1. Trải qua chuỗi 9 đêm Concert bùng nổ và sự thấu hiểu sau một năm gắn bó, Song Luân cùng các “anh em ruột” hứa hẹn sẽ mang đến những màn tung hứng, rượt đuổi visual và âm nhạc vô cùng “mượt mà”.

Nhân dịp tái xuất sàn đấu thực tế, Song Luân cũng chiêu đãi người hâm mộ bộ ảnh profile cực kỳ ấn tượng. Rũ bỏ hình tượng quý ông đóng bộ quen thuộc, nam nghệ sĩ chọn phong cách lịch lãm nhưng đầy phá cách.

Diện outfit tông xanh navy thời thượng kết hợp chất liệu da hiện đại, Song Luân khoe trọn vẻ trưởng thành, góc cạnh đầy nam tính. Thần thái sắc sảo mang đậm tính điện ảnh vốn là thế mạnh thương hiệu của anh một lần nữa khẳng định vị thế của một trong những "vũ khí visual" đáng gờm nhất Tinh Hà Say Hi .

“Mình tưởng mùa hè rực rỡ của 2024 đã là điều đáng nhớ nhất rồi, nhưng hành trình ở ‘vũ trụ say hi’ chưa dừng lại.” – Song Luân trải lòng về quyết định trở lại. “Luân rất háo hức được hội ngộ anh em mùa 1 và mong muốn được cọ xát với những gương mặt mới. Đây là cơ hội để mình thể hiện màu sắc âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân, phô diễn những thế mạnh mà mình tự tin nhất.”

Nếu như ở mùa giải trước, Song Luân ghi điểm tuyệt đối bằng tính cách điềm đạm, ấm áp và là chỗ dựa vững chắc cho đàn em, thì ở lần trở lại này, anh mang đến một nguồn năng lượng hoàn toàn mới: chủ động, tự tin và hừng hực khí thế chiến thắng.

Không còn giữ kẽ, nam ca sĩ kiêm diễn viên thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo đầy hài hước đến 23 nghệ sĩ còn lại:

“Các anh em hãy coi chừng nha, tại năm nay Luân chuẩn bị thể lực cực tốt, tinh thần cởi mở và rất nhiều ‘mảng miếng’ để vào show. Năm nay Luân còn ‘gáy’ hơn cả năm trước nữa. Quán quân đã trong tầm tay rồi!”.

Nhìn lại hành trình tại Anh Trai Say Hi , Song Luân đã có một màn “lột xác” ngoạn mục nhất nhì chương trình. Khán giả thấy một Song Luân đa năng đến kinh ngạc: cân đẹp từ những bản ballad đòi hỏi vocal tình cảm, trình diễn vũ đạo performance mạnh mẽ, cho đến các tiết mục thuần giải trí mang tính khuấy động sân khấu. Anh không ồn ào nhưng luôn giữ phong độ ổn định ở mọi concept.

Bước vào Tinh Hà Say Hi , áp lực dành cho Song Luân chắc chắn sẽ lớn hơn khi khán giả kỳ vọng vào một phiên bản nâng cấp, bứt phá giới hạn mạnh mẽ hơn nữa. Với kinh nghiệm trận mạc dày dặn và tư duy thủ lĩnh đã được chứng minh, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mong đợi vào những màn dẫn dắt chiến thuật sáng suốt từ anh, đưa toàn đội chạm đến những đỉnh cao mới trong hành trình chinh phục thiên hà âm nhạc năm nay.