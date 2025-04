Tình cũ Jennie trở lại không chút bọt sóng, nhạc dở đến mức netizen phải công nhận “không flop mới lạ"

Mới đây, Kai đã tái xuất đường đua Kpop với MV Adult Swim, ca khúc mở đường nằm E.P Wait On Me sẽ được ra mắt vào ngày 21/4. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau khoảng thời gian anh chàng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kai vừa xuất ngũ hôm 10/2 vừa qua. Lần trở lại diễn ra sau 2 năm kể từ khi Rover gây sốt toàn cầu với dance challenge cực cuốn. Vì thế, Adult Swim được mong đợi sẽ "ăn nên làm ra" như Rover đã từng làm.

Adult Swim - Kai

Tuy nhiên, hy vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều, Adult Swim sau hơn 1 ngày ra mắt chỉ thu về vỏn vẹn 1 triệu view trên YouTube, không tạo chú gợn sóng nào. Hơn thế nữa, ca khúc còn không thể xuất hiện trên cả Spotify Toàn cầu và Spotify Hàn Quốc. Adult Swim cũng mất dạng tại các BXH nhạc số nội địa, chỉ đạt top 1 Itunes ở 10 quốc gia.

Nhìn chung, MV mang đậm phong cách mùa hè US-UK, với bối cảnh là bữa tiệc hồ bơi, khu nhà hoang tụ tập của giới trẻ hay khung cảnh đêm được thắp sáng bởi pháo bông, pháo khói. Adult Swim có phối khí khá đơn giả, có âm bass trầm. Điều gây hụt hẫng là phần điệp khúc chỉ là tiếng ngân nga và cụm từ "dive in - adult swim" lặp lại nhiều lần. Việc thiếu hụt nét nhấn nhá, cao trào khiến ca khúc trở nên kém ấn tượng, ngang "phè phè".

Adult Swim bị đánh giá nghe ngang "phè", không có điểm nhấn nào trong bài hát

Người hâm mộ có phần chưng hửng vì ca khúc đọng lại chút gì trong tâm trí, khả năng replay không cao. Adult Swim được đánh giá là 1 ca khúc quá an toàn, không tương xứng với những gì Kai có thể thể hiện như Rover hay Peaches. Một bộ phận khán giả còn cho biết họ không hề hay biết thành viên EXO trở lại, chê anh chàng flop vì chất lượng quá dở. Các trang thông tin hay truyền thông cũng không buồn đưa tin về màn trở lại nhạt nhoà này.

Tổng thể, Adult Swim là 1 sản phẩm nhạt từ A - Z, không đọng lại gì trong tâm trí người xem

Là hot mem top đầu EXO, Kai và Baekhyun hiện là 2 gương mặt khả thi nhất, tiềm năng nhất để có sự nghiệp solo thành công. Sau 2 bản hit Rover và Peaches, Kai có vẻ như đang bước vào nút thắt sự nghiệp - thời điểm bị netizen ngó lơ. Có ý kiến cho rằng do anh chàng đã mất dần nhiệt trong khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ, dẫn đến cảnh nhóm fan trẻ, chưa đủ cứng cựa "mưa dầm thấm lâu" để đu idol lâu dài. Có ý kiến cho rằng mỗi người đều có 1 thời, và không phải ai cũng có thể duy trì sức hút mãi được.

Rover từng nổi đình đám 2 năm nước, tạo nên làn sóng dance challenge gây sốt

Kai đã bước vào năm thứ 13 sự nghiệp làm idol và vẫn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ EXO-L. Ở thời điểm hiện tại, việc anh vẫn đam mê với âm nhạc, ra sản phẩm mới đã là điều fan vô cùng trân trọng, không còn quan trọng thành tích nữa. Ngày 21/4, Kai sẽ "thả xích" E.P Wait On You cùng ca khúc chủ đề, do vậy, còn quá sớm để gán mác "flop" đối với Kai.