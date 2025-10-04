Cassie Ventura - bạn gái cũ đứng lên tố cáo tội ác của Diddy cho biết cô sống trong nỗi lo sợ bị trả thù sau khi ra tòa làm chứng. Trong bức thư dài 3 trang gửi cho Thẩm phán Arun Subramanian, Cassie Ventura viết: "Tôi vẫn bị ác mộng và ám ảnh những ký ức kinh hoàng hàng ngày, hiện vẫn phải tiếp tục trị liệu. Tôi thực sự lo sợ Diddy và đồng bọn của hắn sẽ truy cùng diệt tận gia đình tôi. Cả gia đình đã chuyển nhà khỏi New York và sống càng lặng lẽ càng tốt. Tôi sợ rằng nếu hắn được thả, hành động đầu tiên của hắn sẽ là trả thù tôi và bất kỳ ai lên tiếng chống lại hắn".

Nữ ca sĩ sinh năm 1986 nhớ lại những lời khai trước tòa trong quãng thời gian mang thai, mô tả đó là "chương kinh hoàng nhất" trong cuộc đời cô. Từ năm 19 tuổi, Diddy đã kiểm soát cô hơn 1 thập kỷ bằng bạo lực, đe dọa, ma túy và quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Cassie Ventura bị ép tham gia tiệc thác loạn hàng tuần, bị ép mặc đồ lót sexy và đi giày cao gót theo lệnh, bị chuốc ma túy và rượu để tước đi quyền tự chủ, và đôi khi bị ép quan hệ tình dục với các nhân viên nam do Diddy thuê. "Tình dục trở thành công việc toàn thời gian của tôi, là cách duy nhất để thỏa mãn hắn", bạn gái cũ của Diddy đau đớn nhớ lại. Quãng thời gian bị hành hạ khiến cô tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần, mắc thêm bệnh tiết niệu.

Trong phiên tòa mới nhất vào ngày 2/7 (giờ Mỹ), Diddy bị kết án 2 tội danh vận chuyển mại dâm. Trong một khuyến nghị tuyên án được đệ trình vào ngày 30/9, các công tố viên lập luận rằng ông trùm này xứng đáng bị phạt tù nghiêm khắc: "Tội ác của bị cáo kéo dài 15 năm, trên khắp nước Mỹ và nước ngoài, liên quan đến hàng chục người. Cuối cùng, cô Cassie Ventura và 1 nạn nhân khác (Jane Doe - tên ẩn danh) đã bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ 1 bản án nghiêm khắc với nhiều năm tù giam mới có thể ngăn chặn tình trạng lạm dụng, và gửi thông điệp đến các nạn nhân trên khắp thế giới rằng những kẻ lạm dụng dù có giàu có hay nổi tiếng đến đâu đều sẽ bị trừng phạt".

Các công tố viên cũng lưu ý rằng Diddy không hề tỏ ra hối hận, nhấn mạnh lập trường mâu thuẫn của ông trùm này khi thừa nhận hành vi bạo lực trong phiên tòa, nhưng sau đó lại cho rằng nạn nhân phải chịu trách nhiệm. Trong phiên tòa, Diddy đã gửi thẩm phán bức thư dài 4 trang, cầu xin sự thương xót và cơ hội được làm lại cuộc đời vì 7 đứa con.

Còn nhớ khi vụ việc nổ ra vào năm ngoái, nó đã gây chấn động toàn cầu khi vạch trần nạn lạm dụng quyền lực có hệ thống trong ngành giải trí. Lòng dũng cảm của Cassie Ventura khi lên tiếng, bất chấp nỗi sợ hãi về tính mạng, đã nhấn mạnh cuộc đấu tranh dai dẳng mà các nạn nhân phải đối mặt khi đối mặt với những kẻ lạm dụng quyền lực cấp cao. Lời khai của nữ ca sĩ được ca ngợi là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong việc buộc những người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm, nhắc nhở công chúng rằng tiền bạc và danh tiếng không thể che chở những kẻ phạm tội khỏi công lý.

Trong phiên tòa hồi tháng 7, tòa án kết tội 5/7 cáo buộc của Diddy, bao gồm vận chuyển, tham gia hoạt động mại dâm. Song ông trùm nhạc hip hop lại được tuyên trắng 2 tội danh nghiêm trọng nhất là buôn bán tình dục và âm mưu tống tiền, chỉ bị kết tội nhẹ hơn khiến dư luận sục sôi phẫn nộ.

