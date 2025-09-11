Nữ thủ khoa 'siêu hiếm' của Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành nội trú nào?

Ngô Thu Hà, sinh năm 2001 quê Phú Thọ, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 với điểm tổng kết 8,42/10.

Sáu năm trước, nữ sinh từng gây chú ý khi dẫn đầu khối B00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019 với hai điểm 10 môn Hóa, Sinh và 9,8 điểm môn Toán, trở thành thủ khoa đầu vào trường Đại học Y Hà Nội.

Hà từng là thủ khoa lớp chuyên Toán vào lớp 10 trường THPT chuyên Hùng Vương, đam mê Toán và giành nhiều giải thưởng về Toán học: Giải Nhì kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC, huy chương Bạc cuộc thi giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Tân bác sĩ nội trú Ngô Thu Hà.

Suốt thời gian học tập tại trường Đại học Y Hà Nội, nữ sinh đạt 8/12 kỳ học bổng khuyến khích học tập của trường. Đại diện trường Đại học Y Hà Nội cho biết, hàng chục năm qua, Thu Hà là trường hợp hiếm hoi vừa là thủ khoa đầu vào xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, vừa là thủ khoa đầu ra. Kết quả này đòi hỏi sinh viên không chỉ có tố chất mà phải nỗ lực, bền bỉ.

Trong kỳ thi bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội, Ngô Thu Hà xếp hạng 14. Ngày 9/9 vừa qua, tại buổi lễ lựa chọn chuyên ngành, cô nàng tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi quyết định theo đuổi lĩnh vực đầy thử thách - chuyên ngành Ung thư.

Tân bác sĩ Ngô Thu Hà quyết định lựa chọn chuyên ngành Ung thư (Video: Trường Đại học Y Hà Nội)

Bác sĩ chuyên ngành ung thư không chỉ phải xử lý những phác đồ điều trị phức tạp, mà còn cần bản lĩnh, sự kiên trì và đồng cảm để sát cánh cùng bệnh nhân trong cuộc chiến sinh tử.

Việc lựa chọn chuyên ngành này khiến tân bác sĩ Ngô Thu Hà nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè, thầy cô và cộng đồng. Thành tích học tập nổi bật cùng tinh thần dấn thân vì bệnh nhân đã khiến cô nàng trở thành hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.