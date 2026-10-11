Tình cảnh "một trời một vực" của Lisa khi hẹn hò thiếu gia tài phiệt và "hồng hài nhi" kém 3 tuổi

Đời tư của Lisa (BLACKPINK) luôn là điều được công chúng quan tâm. Lisa được cho là hẹn hò thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault - con trai CEO tập đoàn hàng hiệu hàng đầu thế giới LVMH - tử năm 2023 đến 2026. Đến nay, cô được bắt gặp hẹn hò với "hồng hài nhi" đồng hương kém 3 tuổi Blue Pongtiwat.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền 2 bức ảnh so sánh sự khác biệt của Lisa khi ở bên 2 chàng trai này. Có thể thấy khi hẹn hò Frédéric Arnault, Lisa được bắt gặp cùng bạn trai ở phòng chờ VIP sân bay. Nhưng khi hẹn hò Blue Pongtiwat, cô lại 1 mình đẩy xe hành lý, trong khi bạn trai chỉ đi bên cạnh.

Lisa cùng Frédéric Arnault được bắt gặp ở phòng chờ VIP sân bay. Ảnh: X

Đến khi yêu Blue Pongtiwat, cô phải 1 mình đẩy xe hành lý. Ảnh: X

Sự so sánh này ngay lập tức đã làm dậy sóng các trang mạng xã hội. Nhiều fan lập tức chế giễu Lisa, cho rằng cô "xuống cấp" khi hẹn hò bạn trai mới quá chênh lệch. Blue Pongtiwat còn không nổi tiếng hay giàu có bằng Lisa, chứ chưa nói đến bạn trai cũ thiếu gia của cô. Cũng có ý kiến cho rằng em út BLACKPINK đang rất thiệt thòi trong chuyện tình cảm với "Cha Eun Woo Thái Lan".

Tuy nhiên, nhiều người khác phản đối việc so sánh cũng như hạ bệ Lisa. Họ cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc, chưa đủ để nói lên toàn bộ câu chuyện. Và trong tình yêu, điều quan trọng nhất là cảm xúc chứ không phải tài sản hay địa vị. Những tranh cãi xoay quanh sự khác biệt "một trời một vực" giữa 2 chuyện tình của Lisa hiện vẫn đang là chủ đề nóng.

Chuyện tình cảm của Lisa khiến khán giả xôn xao. Ảnh: X

Trong phim tài liệu Always Lalisa, nữ idol tiết lộ chuyện tình cảm càng là từ khóa cấm kỵ của các idol Kpop. Trong văn hóa Kpop, việc hẹn hò bị hạn chế bởi nếu bị phát hiện, độ nổi tiếng của nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng. Lisa xác nhận từng hẹn hò vài lần nhưng đều phải giữ kín. Lý do là bởi cô không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của BLACKPINK.

Mối tình được biết đến nhiều nhất của cô là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault - con trai CEO tập đoàn hàng hiệu hàng đầu thế giới LVMH. Cặp đôi liên tiếp được bắt gặp bên nhau từ tháng 7/2023. Họ cũng đã ra mắt gia đình của đối phương, dành nhiều thời gian hẹn hò ở khắp nơi trên thế giới dù không công khai xác nhận mối quan hệ.

Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu từ đầu năm nay, khi Frédéric Arnault hoàn toàn im lìm trong dịp sinh nhật Lisa. Họ không còn tương tác, Frédéric Arnault được cho là đang tìm hiểu Marissa Long - nữ người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 2000.

Ảnh: X

Mối tình được biết đến nhiều nhất của Lisa là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault. Ảnh: Instagram

Đến nay, Lisa được cho là đang hẹn hò tài tử điển trai Thái Lan Blue Pongtiwat, kém cô 3 tuổi. Nữ idol và Blue Pongtiwat xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Thậm chí, mối quan hệ của cặp đôi còn khắng khít đến mức các phụ huynh đã gặp gỡ nhau. Vào ngày 2/9, mối quan hệ của Lisa và Blue Pongtiwat tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trong dư luận sau khi Lisa đăng tải loạt ảnh tới Kyoto, Nhật Bản lên trang cá nhân. Không lâu sau đó, Blue Pongtiwat cũng chia sẻ những hình ảnh tại Nhật giống Lisa.

Tuy nhiên, hành động ẩn ý về mối quan hệ tình cảm với Lisa của Blue Pongtiwat không nhận được phản ứng tích cực từ dư luận. Trên MXH X, nhiều netizen đánh giá mỹ nam người Thái Lan không đơn giản, nghi ngờ anh đang cố tình tận dụng sức nóng từ tin đồn hẹn hò với Lisa để thu hút sự chú ý bằng cách đăng bài mập mờ, tạo ra "Lovestagram" với những chi tiết chứng tỏ họ là một cặp. Thậm chí, có người thẳng thừng chỉ trích Blue Pongtiwat đang "ké fame" Lisa một cách trắng trợn. So với danh tiếng toàn cầu của Lisa, Blue chắc chắn không phải cái tên có độ nhận diện tương đương. Việc được đặt cạnh em út BLACKPINK khiến nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn trong suốt thời gian qua.

Lisa được cho là đang hẹn hò với "hồng hài nhi" kém 3 tuổi. Ảnh: Instagram

Khi loạt ảnh ở London bị lộ, netizen đã chia làm 2 thái cực tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích Blue Pongtiwat "tâm cơ", ké fame, bám vào danh tiếng của Lisa để nổi lên. Số khác chỉ trích Lisa xao lãng, mải yêu đương bỏ bê sự nghiệp. Họ chỉ ra rằng ngay sau khi kết thúc sự kiện kỷ niệm 10 năm gây tranh cãi của BLACKPINK, Lisa được cho là bay ngay về Thái Lan để ở bên gia đình, nhưng thực chất là bay sang Kyoto để hẹn hò với Blue Pongtiwat. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1997 còn đem bạn trai đến Mỹ cùng tham dự lễ trao giải VMAs.

Dù vậy, có rất nhiều người bênh vực em út BLACKPINK. Họ cho rằng Lisa đang bị xâm phạm đời tư, cô là 1 phụ nữ trưởng thành, hẹn hò không phải vấn đề. Cô hoàn toàn có thể duy trì đời sống tình cảm cá nhân mà không xao lãng sự nghiệp.

Lisa và Blue Pongtiwat khoác tay nhau đi dạo trên đường phố London. Ảnh: X

Cặp đôi cũng được bắt gặp ở 1 cửa hàng đồ chơi. Ảnh: X

Ảnh Lisa 1 mình "tay xách nách mang" ở sân bay Bangkok sang London hẹn hò. Ảnh: X

Blue Pongtiwat xuất hiện tại hậu trường lễ trao giải VMAs cùng Lisa. Ảnh: X

Nguồn: Facebook