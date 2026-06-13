Thiếu gia tài phiệt Thái Lan kêu cứu, cảm thấy bị đe dọa tính mạng trong phiên tòa đối đầu với mẹ ruột

Thiếu gia Psi Scott là cái tên tâm điểm tại Thái Lan suốt thời gian qua. Psi Scott đã tố cáo anh trai có hành vi không đứng đắn với mình, bị mẹ ruột cướp tài sản thừa kế. Và vào ngày 10/6 vừa qua, anh đã ra tòa để giải quyết vụ kiện mẹ ruột yêu cầu thu hồi lại tài sản ông ngoại đã cho Psi Scott vì cho rằng anh "bất hiếu". Trong lần đầu tên ra tòa, đôi bên đã hòa giải bất thành sau 4 tiếng tranh tụng. Trước truyền thông, Psi Scott còn thẳng tay xé toạc thỏa thuận bịt miệng gần 4 tỷ đồng mà gia tộc bắt anh ký vào năm 2023. Hành động này này là lời tuyên bố của Psi Scott rằng anh sẽ đối với mẹ ruột và gia tộc đến cùng để bảo vệ quyền lợi đáng được hưởng.

Theo tờ Thairath vào ngày 13/6, vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế giữa Psi Scott và mẹ ruột đã xuất hiện diễn biến gây sốc, khiến thiếu gia này phải lên tiếng cầu cứu trên mạng xã hội vì cảm thấy bản thân bị đẩy vào tình huống nguy hiểm. Theo chia sẻ mới nhất từ Psi Scott, anh vừa trải qua một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất kể từ khi mâu thuẫn gia đình nổ ra. Giám khảo cuộc thi Miss Grand All Stars cho biết người từng nhiều lần đăng tải video nhắc đến anh với nội dung mang tính đe dọa, không hiểu bằng cách nào đã lọt được vào phòng xử án. Điều khiến anh càng thêm hoang mang là người này đã qua mặt khâu kiểm tra bằng cách tự nhận mình là thành viên thuộc đội ngũ luật sư của phe đối lập - tức phía mẹ ruột của Psi Scott.

Psi Scott lên tiếng kêu cứu, cảm thấy sự an toàn của mình bị đe dọa trong phiên tòa tranh chấp với mẹ ruột. Ảnh: Instagram.

Đáng nói, trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, không có bất kỳ ai đứng ra xác nhận hay phát giác danh tính của người này, khiến Psi Scott buộc phải ngồi cùng không gian với một cá nhân có khả năng gây nguy hiểm cho anh.

Tình hình càng trở nên tồi tệ và ngột ngạt với Psi Scott khi vệ sĩ duy nhất của anh bị chặn ở ngoài. Dù vệ sĩ đã nỗ lực phản đối và chứng minh thân phận, nhân viên tòa án vẫn kiên quyết không cho vào với lý do "vượt quá giới hạn số lượng người cho phép". Kết quả là Psi Scott phải trải qua 4 tiếng đồng hồ hầu tòa trong trạng thái căng thẳng tột độ.

"Tôi cảm thấy không hề an toàn khi một người từng đe dọa tôi lại có thể tiếp cận gần với tôi bằng cách mượn danh uy quyền của tòa án hay luật sư của bất kỳ bên nào đến mức độ này. Quyền an toàn về thân thể và không gian cá nhân của tôi đã bị xâm phạm", Psi Scott bức xúc chia sẻ.

Khép lại bài đăng, Psi Scott tâm sự anh đã cố gắng giữ bình tĩnh trước công chúng trong khi thực tế chịu cú sốc tâm lý rất lớn. Psi Scott hiện vẫn cảm thấy rất bất an, nhưng vào ngày 16/6 tới đây anh phải tiếp tục ra hầu tòa.

Psi Scott đang chịu cú sốc tâm lý nặng nề. Ảnh: Instagram.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức dậy sóng. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại trước những gì Psi Scott mô tả, đồng thời đặt câu hỏi về công tác kiểm soát an ninh tại phiên tòa. Không ít ý kiến cho rằng các biện pháp bảo vệ cần được siết chặt hơn trong những lần xét xử tiếp theo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vị thiếu gia, tránh tình huống ngoài ý muốn xảy ra.

Hiện, cuộc chiến đơn phương độc mã chống lại cả gia tộc của Psi Scott thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Trong đó, có rất nhiều người ủng hộ, đứng về phía Psi Scott.

Có rất đông người đứng về phía Psi Scott trong cuộc chiến chống lại cả gia tộc của anh. Ảnh: Instagram.

Hiện tại, người hâm mộ đang gửi nhiều lời động viên, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có những biện pháp thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vị thiếu gia trong phiên tòa vào ngày 16/6 tới đây. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath