Tina Turner - Hào quang, bệnh tật và cuộc chiến cho đến cuối cùng

Cuộc sống nhiều bệnh tật

'Tôi biết rằng cuộc phiêu lưu y tế của tôi còn lâu mới kết thúc. Luôn có một bài kiểm tra khác, một cuộc hẹn với bác sĩ khác hoặc sinh thiết để vượt qua'. Tina Turner viết trong cuốn hồi ký năm 2017 'Tina Turner: My Love Story' (tạm dịch: 'Tina Turner: Chuyện tình của tôi').

Trong thông báo về sự ra đi của Tina, người đại diện đã không nói rõ nguyên nhân cái chết của huyền thoại âm nhạc 83 tuổi là gì, chỉ nói ngắn gọn rằng bà đã ra đi sau một trận chiến với một "căn bệnh dài ngày" không xác định. Tuy nhiên trước đó, ai cũng biết Tina đã phải vật lộn với cuộc sống nhiều bệnh tật đến mức chính bà gọi nó là "thảm họa y tế". Tina Turner

Turner, người có sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, đã phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như tăng huyết áp dẫn đến đột quỵ, suy thận, ung thư đường ruột và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Theo chia sẻ của chính Turner, bà đã bị tăng huyết áp nặng từ năm 1978 và không được điều trị trong nhiều năm, dẫn đến bệnh thận đe dọa tính mạng. Đây cũng được xếp vào một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ.

Tina luôn được biết đến với hình ảnh tràn đầy năng lượng trên sân khấu. (Ảnh: Getty)

Trên thực tế, Tina Turner đã được kê đơn điều trị vào năm 1985 nhưng bà tự nhủ rằng thuốc làm cho mình ốm hơn và tự ngừng dùng thuốc. Thay vào đó, bà chuyển sang các biện pháp vi lượng đồng căn và bà khá háo hức muốn xem các phương pháp này có hiệu quả như thế nào? Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng.

"Hiếm khi nào trong đời tôi lại mắc sai lầm như vậy" - biểu tượng R&B nói trong một cuộc phỏng vấn - "Tôi đã không biết rằng tăng huyết áp không được kiểm soát sẽ làm trầm trọng thêm bệnh thận của tôi và rằng tôi sẽ giết chết thận của mình bằng cách từ bỏ việc kiểm soát huyết áp của mình".

Tina nói thêm rằng thận của bà hoạt động ở mức dưới 30% vào năm 2016 và bà chính là "nạn nhân" của việc tự mình phủ nhận việc cần thuốc để sống sót, đồng thời nói thêm rằng chính mình đã tự đặt mình vào tình thế "nguy hiểm lớn khi từ chối chấp nhận thực tế" và phải "dùng thuốc hàng ngày cho phần còn lại của cuộc đời tôi".

Theo các báo cáo về y tế, suy thận là giai đoạn cuối cùng của bệnh thận giai đoạn cuối và nếu không được cấy ghép bảo đảm trong tương lai, bệnh nhân có thể phải chạy thận nhân tạo. Số người Mỹ trưởng thành mắc bệnh thận mãn tính (CKD) hiện được ước tính là 37 triệu người và hơn 562.000 người đang chạy thận nhân tạo - một quy trình yêu cầu bệnh nhân phải ngồi yên vài lần một tuần trong nhiều giờ trong khi máy chạy thận nhân tạo lọc máu, loại bỏ các chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi máu khi thận ngừng hoạt động bình thường.

Ca cấy ghép của Tina diễn ra vào năm 2017 sau một thời gian lọc máu đã thành công, nhưng trận chiến vẫn chưa phân thắng bại.

Người nhận cấy ghép được yêu cầu dùng thuốc ức chế miễn dịch để chống lại sự tấn công từ hệ thống miễn dịch của chính họ lên cơ quan được cấy ghép, dẫn đến khả năng chống nhiễm trùng tổng thể bị suy yếu.

Tina tiết lộ rằng bà vẫn phải chịu đựng những căn bệnh lâu dài sau cuộc phẫu thuật, bao gồm "chóng mặt, hay quên, lo lắng và thỉnh thoảng bị tiêu chảy liên tục".

Đột quỵ

Vào tháng 10 năm 2013, Tina Tuner bị đột quỵ - ba tháng sau cuộc hôn nhân thứ hai với Erwin Bach. Bà đã viết trong hồi ký của mình về giai đoạn này: "Tôi thức dậy đột ngột và hoảng loạn. Một tia sét đánh vào đầu và chân phải của tôi - ít nhất đó là cảm giác của nó - và tôi có một cảm giác buồn cười trong miệng khiến tôi khó gọi Erwin để yêu cầu được giúp đỡ. Tôi nghi ngờ nó không tốt, nhưng nó còn tệ hơn tôi từng tưởng tượng. Tôi bị đột quỵ".

'Tôi không thể tưởng tượng được mình bị liệt'. Tina Turner.

Cơn đột quỵ này đã khiến biểu tượng âm nhạc của nước Mỹ phải nằm trên giường bệnh trong 10 ngày và bà phải học lại cách đi bộ sau đó, bắt đầu một con đường gập ghềnh để hồi phục.



"Đôi chân và cơ bắp rắn chắc vì khiêu vũ, nhưng tôi không còn đủ sức để đứng dậy" - Tina nhớ lại - "Kinh hoàng, tôi lê mình đến một chiếc ghế sofa...".

(Ảnh: Getty)

Tuổi tác, huyết áp cao, hút thuốc, béo phì, lối sống ít vận động và bệnh tiểu đường đều được biết là làm tăng nguy cơ đột quỵ. Vấn đề xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho não bị cắt và các bộ phận của não bị tổn thương hoặc chết. Thiệt hại cho người bị đột quỵ là có thể dẫn đến khuyết tật lâu dài và ảnh hưởng đến cách mọi suy nghĩ và cảm nhận.

Tuy nhiên, đột quỵ chưa phải điều tồi tệ nhất trong các vấn đề y tế mà Tina phải đối mặt. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đường ruột vào năm 2016, ba năm sau khi bà bị đột quỵ.

Ung thư đường ruột, còn được gọi là ung thư ruột non hoặc ung thư ruột non, rất hiếm gặp, chỉ chiếm một phần trăm các trường hợp ung thư ở Hoa Kỳ. Loại ung thư này ảnh hưởng đến đường ống mang thức ăn đã tiêu hóa giữa dạ dày và ruột kết của người bệnh. Trong cơ thể con người, ruột non làm các công việc: Chịu trách nhiệm tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn, sản xuất các hormone giúp tiêu hóa và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống vi trùng của cơ thể.

Một khối u ác tính khiến tất cả các chức năng đó bị gặp vấn đề. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng nhưng nó thường bắt đầu khi các tế bào khỏe mạnh trong ruột non phát triển những thay đổi hoặc đột biến trong DNA của chúng.

DNA của một tế bào chứa một tập hợp các hướng dẫn cho tế bào biết phải làm gì. Khi DNA trở thành ung thư, các tế bào tiếp tục phân chia và nhân lên một cách không cần thiết. Sự tích tụ của các tế bào này tạo thành một khối u. Các khối u trong ruột non có thể chặn dòng thức ăn và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Khi khối u phát triển, nó có thể gây đau ở bụng. Nếu dòng thức ăn bị chặn hoàn toàn, nó có thể gây đau dữ dội, buồn nôn và nôn.

Ung thư đôi khi có thể yêu cầu phẫu thuật, mặc dù nó cũng có thể được điều trị bằng hóa trị trong một số trường hợp. Và Tina Turner đã trải qua cuộc phẫu thuật để cắt bỏ phần ruột bị ung thư, một cuộc phẫu thuật khiến ca ghép thận của bà bị trì hoãn.

Chấn thương tâm lý

'Tôi đã có một cuộc sống bị lạm dụng, không có cách nào khác để kể câu chuyện. Đó là một thực tế. Nó là sự thật. Đó là những gì bạn có và vì vậy, bạn phải chấp nhận nó'. Tina Turner.

Tina Turner và chồng, Ike Turner. (Ảnh: Getty Images)

Trước khi ly hôn năm 1978, Tina Turner đã bị chồng cũ Ike Turner ngược đãi trong 14 năm. Bà từng chia sẻ đã bị Ike đánh gãy mũi, gãy xương hàm và đánh vào mắt khiến mắt bà thâm đen.



"Tôi đã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo trong khi quản lý sự điên rồ của anh ấy" - Tina chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về cuộc hôn nhân địa ngục của mình.

Nhưng Tina đã không quản lý được Ike như bà móng muốn và mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức bà đã có lúc định tự tử. Tina đã viết trong hồi ký của mình rằng bà đã nói với bác sĩ của mình rằng bà khó ngủ để ông kê đơn thuốc cho mình và sau đó, bà đã uống tất cả 50 viên cùng một lúc với ý định kết liễu cuộc đời mình.

Tina thường xuyên bị Ike đánh đập trong suốt cuộc sống hôn nhân của mình. (Ảnh: Getty Images)

Trong một bộ phim tài liệu năm 2021 có tựa đề "TINA", biểu tượng cho biết: "Đó không phải là một cuộc sống tốt đẹp. Cái tốt không cân bằng cái xấu".

Chấn thương tâm lý (PTSD) có thể ảnh hưởng đến những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau thương trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Tình trạng này lần đầu tiên xuất hiện khi các cựu chiến binh Hoa Kỳ trở về nhà sau Chiến tranh Việt Nam vào những năm 1970. Đó là phiên bản hiện đại của cú sốc vỏ sò" - một thuật ngữ được đặt ra lần đầu tiên trong Thế chiến thứ nhất.

Ngày nay, ước tính có khoảng 13 triệu người Mỹ đối phó với một số dạng PTSD.