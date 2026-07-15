Sở hữu 5 triệu người theo dõi trên TikTok, Tina Thảo Thi (tên thật Nguyễn Tiến Thịnh, SN 1998) là gương mặt được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Không những vậy, Tina Thảo Thi còn tạo ra sức ảnh hưởng lớn trên MXH khi review quán ăn nào, món đồ gì cũng được dân tình FOMO đu theo.

Tuy nhiên cũng vì điều này mà thời gian gần đây, Tina Thảo Thi vướng ồn ào khi bị dân tình đào lại loạt clip mua kim cương tại tiệm vàng Kim Lý.

Theo đó, ngày 12/7/2026, bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, bị khởi tố về tội “Buôn lậu” khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Từ đây, không ít người tràn vào các đoạn clip của quay tại cửa hàng Kim Lý của Tina Thảo Thi và cho rằng nam TikToker nhận quảng cáo, PR cho sản phẩm tại đây. Do đó, netizen liên tục để lại bình luận, mong muốn Tina Thảo Thi lên tiếng rõ ràng về mối quan hệ với bà chủ cửa hàng Kim Lý cũng như gửi lời xin lỗi đến những khách đã tin theo Tina Thảo Thi đến mua hàng.

Năm 2024 - 2025, Tina Thảo Thi đăng tải một số đoạn clip quay tại tiệm vàng Kim Lý (Nguồn: TikTok nhân vật)

Trước nhiều ý kiến trái chiều, trưa ngày 15/7, Tina Thảo Thi đã lên tiếng về sự việc trong livestream của mình.

TikToker này cho biết những đoạn clip mà cộng đồng mạng “khui” lại đã từ năm 2024 - 2025. Thời điểm đó, Tina Thảo Thi cho biết anh cũng chỉ là khách, đến mua hàng như bình thường, mong muốn mua đồ trang sức để kỷ niệm hành trình làm việc của mình và nhân viên. Ngoài ra, Tina Thảo Thi cũng khẳng định bản thân không nhận PR, quảng cáo cho cửa hàng hay sản phẩm.

“Mình không nhận quảng cáo hay ăn chia bất cứ một điều gì hết. Nên mong rằng mọi người có đăng lại thì ghi giúp mình nguồn clip từ 2024, 2025 để mọi người có cái nhìn khách quan hơn”, Tina Thảo Thi nói.

Tina Thảo Thi livestream, lên tiếng về loạt clip quay lại tiệm vàng Kim Lý

Bên cạnh đó, Tina Thảo Thi thẳng thắn bày tỏ: “Mình nghĩ mình không có trách nhiệm phải xin lỗi bất kỳ ai cả vì mình cũng là khách hàng, mình cũng mua hàng thì bây giờ mình phải xin lỗi vì điều gì? Mọi người cứ nói mình tiếp tay, mình cũng không hiểu là mình tiếp tay điều gì. Sổ sách mình mua vẫn còn đầy đủ, sản phẩm đã mua rồi thì mình cũng vẫn sẽ đeo thôi chứ không biết phải làm sao”.

Trong những năm hoạt động với công việc sáng tạo nội dung, Tina Thảo Thi cũng cho biết đây là lần đầu tiên vướng phải ồn ào như vậy. Rằng khi mua một sản phẩm đơn thuần như khách hàng nhưng khi sản phẩm đó có vấn đề, Tina Thảo Thi lại là người bị nhận chỉ trích, bình luận tiêu cực từ netizen.

Do đó, nam Tikoker cũng cho hay bản thân sẽ rút kinh nghiệm, từ giờ trở đi sẽ chỉ đi quay, chia sẻ những quán ăn mà anh cảm thấy thích thú, hợp khẩu vị. Ngoài ra, những địa chỉ mua quần áo, đồ đạc hay bất cứ sản phẩm gì Tina Thảo Thi sẽ không chia sẻ để tránh gặp những hiểu lầm, rắc rối không mong muốn.

Loạt clip quay tại tiệm vàng Kim Lý của Tina Thảo Thi hiện vẫn đang được netizen tràn vào bình luận

Trước đó khi nhiều nghi vấn xảy ra xoay quanh chất lượng sản phẩm của tiệm vàng Kim Lý, nhiều người đã tràn vào trang cá nhân của Tina Thảo Thi để lại bình luận thắc mắc, thậm chí công kích. Thời điểm đó, chúng tôi đã liên hệ với Tina Thảo thi để làm rõ sự việc, song nam TikToker cho biết không có phản hồi về câu chuyện này. Ngoài ra Tina Thảo Thi cũng quyết định giữ im lặng, không lên tiếng bất kỳ điều gì.

Cho đến hiện tại, khi đã có thông tin từ phía cơ quan chức năng, nam TikToker bày tỏ rằng cần lên tiếng để bảo vệ bản thân cũng như làm rõ những hiểu lầm.