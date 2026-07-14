Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trong đường dây liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua mạng xã hội để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Nhân viên người Ấn Độ được thuê sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào bán sản phẩm. Khi khách đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng và giao nhận.

Kim cương được chào bán với giá thường thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường Việt Nam. Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh hoặc công ty vàng bạc mới thành lập, có nhu cầu tìm nguồn hàng.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn, người vận chuyển giấu kim cương trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo rồi nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Khi hàng về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập nhóm WhatsApp, thông báo số lượng, thời gian nhận và thông tin khách hàng. Kim cương được phân loại theo từng người mua, sau đó chuyển qua nhiều trung gian hoạt động độc lập.

Toàn bộ quá trình chào bán, giao hàng và thanh toán được tổ chức khép kín. Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Viber cài chế độ tự động xóa tin nhắn. Khi giao hàng, nhận tiền, hai bên nhận diện nhau bằng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: CA Thanh Hóa

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”, gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

﻿Kim Lý là thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm tại TP.HCM, có cửa hàng trên đường An Dương Vương, phường An Đông. Doanh nghiệp hoạt động dưới pháp nhân Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, do bà Lê Thị Ngọc Mỹ làm Giám đốc.

Cuối tháng 5/2026, cái tên Kim Lý bất ngờ được chú ý rộng rãi sau khi bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần nhắc đến trong các buổi livestream, đặt câu hỏi về mã số định danh, giấy kiểm định và chính sách thu mua lại một số sản phẩm kim cương.