Từ ngày 12/6/2026, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đất đai mới. Theo nghị quyết vừa được HĐND TP Hà Nội ban hành, các đối tượng đủ điều kiện có thể được giao đất ở trong hạn mức hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở mà không phải nộp tiền sử dụng đất, qua đó tạo điều kiện ổn định chỗ ở và nâng cao đời sống.

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Theo điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND (hiệu lực từ 12/6/2026), cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội được hỗ trợ đất đai lần đầu bằng hình thức giao đất ở trong hạn mức do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và được miễn tiền sử dụng đất.

Ngoài việc được giao đất ở, điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết cũng cho phép người thuộc đối tượng nêu trên được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và được miễn tiền sử dụng đất.

Chính sách này áp dụng đối với các thửa đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc có được thông qua thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ lần đầu, Nghị quyết còn quy định trường hợp cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất nhưng hiện không còn đất ở thì tiếp tục được giao đất ở hoặc được cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở trong hạn mức và được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp diện tích đất ở đang sử dụng nhỏ hơn hạn mức giao đất ở của địa phương cũng được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong phần diện tích còn thiếu và được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2.