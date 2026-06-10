Các hành vi sai phạm hành chính phát sinh liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ) hiện nay được áp dụng xử lý căn cứ theo các điều khoản nghiêm ngặt của Nghị định 123/2024/NĐ-CP và Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, khung hình phạt và chế tài đối với từng nhóm hành vi vi phạm được quy định chi tiết như sau:

Chế tài đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu

Trong trường hợp người sử dụng đất cố tình né tránh, không tiến hành đăng ký đất đai lần đầu đối với các diện diện tích thuộc trường hợp bắt buộc dưới đây sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng:

Xử phạt hành vi chậm trễ sang tên sổ đỏ

Pháp luật quy định khi phát sinh sự biến động về quyền sử dụng đất do các giao dịch mua bán, tặng cho hoặc thừa kế tài sản, trong thời hạn tối đa là 30 ngày (tính từ thời điểm hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực), bên mua, bên nhận tặng cho hoặc người thừa kế có nghĩa vụ phải nộp hồ sơ sang tên.

Nếu quá thời hạn trên sau khi đã công chứng giấy tờ nhà đất mà chưa đăng ký biến động, mức xử phạt hành chính sẽ dao động từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Bên cạnh việc đóng phạt tiền, người sử dụng đất bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với thửa đất đó.

Lưu ý bổ sung về thuế: Ngoài khoản tiền phạt chậm sang tên nêu trên, nếu người nộp thuế chậm trễ trong việc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quá thời hạn quy định (thông thường là 10 ngày kể từ thời điểm ký kết hợp đồng), người vi phạm có thể phải chịu thêm mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, căn cứ cụ thể vào số ngày chậm trễ thực tế.

Cố tình thực hiện giao dịch chuyển nhượng khi chưa có sổ đỏ

Đối với các hành vi cố tình thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo hình thức "trao tay", lập giấy biên nhận viết tay khi mảnh đất đó chưa được cấp Sổ đỏ, cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức phạt rất nặng:

Pháp luật hiện hành có quy định ngoại lệ đối với một số trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay trước đây.

Cụ thể, đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/7/2014, khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người sử dụng đất nộp hợp đồng hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều này đồng nghĩa với việc người nhận chuyển nhượng không bắt buộc phải xuất trình hợp đồng mua bán có công chứng hoặc chứng thực. Vì vậy, các giao dịch chuyển nhượng bằng giấy viết tay được thực hiện trước ngày 1/7/2014 vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật đất đai.

Hành vi tự ý tẩy xóa, sửa đổi các thông tin hiển thị trên sổ đỏ

Bất kỳ hành vi tự ý đục đẽo, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa làm sai lệch nội dung gốc ghi trên Giấy chứng nhận (ví dụ như thay đổi thông số diện tích, chỉnh sửa họ tên, năm sinh chủ sở hữu...) mà chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử lý hành chính như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu hoàn toàn Giấy chứng nhận đã bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin đó.

Sử dụng sổ đỏ giả mạo để tiến hành các giao dịch mua bán

Đối với hành vi dùng các loại Sổ đỏ giả để thực hiện việc giao dịch, mua bán nhà đất trên thị trường, nếu tính chất vụ việc chưa cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi, tịch thu toàn bộ số giấy tờ giả mạo đã được đưa vào sử dụng, đồng thời ra quyết định hủy bỏ hoàn toàn kết quả của các thủ tục đăng ký biến động được thực hiện dựa trên bộ hồ sơ giả mạo này.

Trong trường hợp vụ việc xuất hiện đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển sang để xem xét trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Nguyên tắc áp dụng mức phạt đối với tổ chức: Người dân cần đặc biệt lưu ý, toàn bộ các khung phạt tiền được liệt kê ở các mục trên là mức áp dụng đối với đối tượng vi phạm là cá nhân. Trong trường hợp hành vi sai phạm đó do các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện, mức phạt tiền áp dụng sẽ tăng gấp 02 lần so với mức phạt dành cho cá nhân (căn cứ dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 123/2024/NĐ-CP).