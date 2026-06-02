Trong nhiều năm qua, ung thư tuyến tụy luôn được xem là một trong những căn bệnh nguy hiểm và khó điều trị nhất. Do triệu chứng thường xuất hiện muộn, phần lớn bệnh nhân chỉ được phát hiện khi khối u đã lan rộng sang các cơ quan khác. Khi đó, cơ hội điều trị thành công rất thấp và tiên lượng sống thường chỉ tính bằng tháng.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố tại hội nghị thường niên của American Society of Clinical Oncology đã mang đến tín hiệu tích cực cho cộng đồng y khoa toàn cầu.

Theo đó, loại thuốc uống mới mang tên daraxonrasib đã cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc điều trị ung thư biểu mô tuyến tụy di căn (PDAC), dạng ung thư tuyến tụy phổ biến nhất. Đây là căn bệnh vốn nổi tiếng với khả năng kháng điều trị và tỷ lệ sống sót cực thấp.

Loại thuốc mới mang lại hy vọng cho bệnh ung thư (Ảnh minh họa)

Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với khoảng 500 bệnh nhân, những người được điều trị bằng daraxonrasib có thời gian sống trung bình lên tới 13,2 tháng, gần gấp đôi so với nhóm sử dụng hóa trị liệu tiêu chuẩn chỉ đạt khoảng 6,7 tháng.

Đáng chú ý hơn, khoảng một phần ba số bệnh nhân tham gia nghiên cứu ghi nhận khối u thu nhỏ ít nhất 30% trên các hình ảnh chụp cắt lớp. Nhiều trường hợp xuất hiện phản ứng tích cực chỉ sau vài tuần điều trị, giúp kiểm soát sự tiến triển của bệnh hiệu quả hơn.

Không chỉ kéo dài thời gian sống, loại thuốc này còn giúp bệnh nhân duy trì trạng thái cơ thể ổn định lâu hơn. Thời gian sống không tiến triển bệnh trung bình đạt 7,2 tháng, cao gấp đôi so với 3,6 tháng ở nhóm hóa trị.

Các chuyên gia nhận định đây là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong điều trị ung thư tuyến tụy trong nhiều thập kỷ qua. Tiến sĩ Elizabeth Jaffee cho biết trong suốt sự nghiệp nghiên cứu và điều trị ung thư tuyến tụy, bà luôn xem căn bệnh này như một "án tử hình" đối với nhiều bệnh nhân. Chính vì vậy, những kết quả mà daraxonrasib mang lại đang tạo ra niềm hy vọng chưa từng có.

Điểm đặc biệt của daraxonrasib nằm ở cơ chế tác động hoàn toàn khác biệt so với các phương pháp điều trị truyền thống. Thuốc nhắm trực tiếp vào gen KRAS, một trong những đột biến gene phổ biến nhất liên quan đến ung thư.

Các nhà khoa học ước tính hơn 90% bệnh nhân ung thư tuyến tụy mang đột biến này. Ngoài ra, KRAS còn xuất hiện ở khoảng 40-45% trường hợp ung thư đại trực tràng và gần 30% bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Trong nhiều thập kỷ, KRAS từng được giới khoa học gọi là “mục tiêu bất khả xâm phạm”. Cấu trúc của protein này quá trơn nhẵn khiến các nhà nghiên cứu gần như không thể tìm được vị trí phù hợp để thuốc bám vào và phát huy tác dụng.

Khác với nhiều loại thuốc trước đây chỉ tác động lên một dạng đột biến cụ thể, daraxonrasib có khả năng nhắm tới nhiều biến thể KRAS khác nhau. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình điều trị và mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhiều bệnh nhân hơn.

Một ưu điểm khác là thuốc được sử dụng dưới dạng viên uống hằng ngày, giúp giảm bớt gánh nặng so với các phác đồ truyền hóa chất kéo dài. Dù vẫn xuất hiện một số tác dụng phụ như: phát ban, tiêu chảy, buồn nôn hoặc mệt mỏi, tỷ lệ biến chứng nghiêm trọng vẫn thấp hơn so với hóa trị truyền thống.

Dẫu vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng daraxonrasib chưa phải là "thuốc thần" có thể chữa khỏi hoàn toàn ung thư tuyến tụy. Bệnh nhân vẫn cần được theo dõi chặt chẽ và nhiều nghiên cứu đang tiếp tục được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả lâu dài cũng như khả năng kết hợp thuốc với liệu pháp miễn dịch hoặc phẫu thuật.

Giới chuyên môn kỳ vọng rằng trong tương lai, daraxonrasib sẽ được sử dụng sớm hơn ngay từ giai đoạn đầu của bệnh, thay vì chỉ dành cho những trường hợp đã điều trị thất bại bằng các phương pháp khác.

Nguồn: PBS