Gần 9.000 phụ nữ ở TPHCM nhận thưởng 3-5 triệu đồng sau khi sinh đủ hai con

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 17/4, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông kết hợp cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dân số tại các khu vực có mức sinh thấp năm 2026, tại phường Thủ Dầu Một.

Tại lễ phát động, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Dân số TPHCM cho biết, hiện có khoảng 9.000 phụ nữ đã nhận thưởng từ 3 đến 5 triệu đồng vì sinh đủ hai con trước 35 tuổi - động thái khẩn cấp trước tỷ suất sinh chỉ còn 1,51 con/phụ nữ, thấp nhất cả nước.

Theo đó, TPHCM đã chuyển khoản thưởng 5 triệu đồng cho 1.310 bà mẹ sinh đủ hai con kể từ ngày 1/9/2025 đến nay. Mức thưởng này áp dụng trên toàn địa bàn TPHCM mới, bao gồm cả các khu vực vừa sáp nhập từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế

Trước đó, 7.650 phụ nữ sinh con thứ hai trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến hết tháng 8/2025 nhận mức 3 triệu đồng, tuy nhiên khoản hỗ trợ này chỉ áp dụng cho cư dân TPHCM cũ, không bao gồm địa bàn mới sáp nhập.

Năm 2025, tổng tỷ suất sinh của TPHCM đạt 1,51 con/phụ nữ - dù tăng nhẹ so với mức 1,43 của năm 2024, nhưng vẫn là mức thấp nhất toàn quốc. Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định đây là "báo động đỏ".

"Mức sinh rớt xuống quá thấp đang đe dọa trực tiếp đến nguồn nhân lực tương lai, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số và đặt ra thách thức khổng lồ cho sự phát triển bền vững", ông Chín phát biểu tại lễ.

Thực tế, siêu đô thị 14 triệu dân này đang đồng thời đối mặt với tốc độ già hóa nhanh chóng: Hơn 1,57 triệu người cao tuổi - nhiều nhất cả nước (chiếm 11,4% tổng dân số). Chỉ số già hóa ở mức 60,93, nghĩa là cứ 100 người dưới 15 tuổi thì có gần 61 người cao tuổi. Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố đạt 76,7 tuổi, cao hơn mức bình quân cả nước là 74,7 tuổi.

Song song với chính sách thưởng, từ ngày 15/4 đến 30/5/2026, ngành y tế triển khai trực tiếp các dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh và lập hồ sơ y tế người cao tuổi tại 168 xã, phường trên địa bàn, tập trung vào bốn nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về hệ lụy của mức sinh thấp kéo dài, với thông điệp chủ đạo: "Nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp vì một TPHCM phát triển bền vững".

Thứ hai, tuyên truyền về tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân, đặc biệt tại các khu vực ngoại thành, ven biển và khu công nghiệp - khu vực có đông lao động nhập cư.

Thứ ba, mở rộng chương trình tầm soát, chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh cho toàn bộ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh trên địa bàn.

Thứ tư, cung cấp thông tin về thách thức già hóa dân số và triển khai khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, lập hồ sơ sức khỏe cho người cao tuổi.

Kêu gọi sinh đủ hai con, coi dân số là "trụ cột phát triển"

Tại lễ phát động, lãnh đạo ngành Y tế kêu gọi sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống chính trị.

Ông Huỳnh Minh Chín đề nghị các sở, ngành và cơ quan truyền thông tạo "làn sóng truyền thông sâu rộng", giúp người dân hiểu rõ Luật Dân số 2025 (có hiệu lực từ 1/7/2026), trong đó nhấn mạnh quyền quyết định sinh con của mỗi cặp vợ chồng đi kèm trách nhiệm với xã hội.

"Khám sức khỏe trước hôn nhân không phải thủ tục mà là bảo chứng cho hạnh phúc; sinh đủ hai con không chỉ là niềm vui gia đình mà còn là trách nhiệm với tương lai Thành phố" - ông Chín nói.

Các bạn trẻ khám sức khỏe tiền hôn nhân trong ngày phát động chiến dịch (Ảnh: Sức khỏe và đời sống)

Đối với y tế cơ sở, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và thái độ phục vụ khi triển khai các gói dịch vụ từ khám tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh đến chăm sóc người cao tuổi.

Đồng thời, các địa phương cần coi công tác dân số là chỉ tiêu phát triển cốt lõi, chủ động bố trí nguồn lực và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, trong đó có Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND về khuyến khích sinh đủ hai con.

Ngành Y tế cũng kêu gọi người dân chủ động tham gia các chương trình dân số, đặc biệt là sinh đủ hai con, nhằm góp phần duy trì quy mô dân số hợp lý, kéo dài thời kỳ dân số vàng và làm chậm quá trình già hóa.

"Chăm lo cho dân số hôm nay chính là xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững của TPHCM trong tương lai" - lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh.