Tin rằng cả hai đều "lần đầu", nam sinh 20 tuổi nhiễm bệnh đáng tiếc

Trong một buổi tư vấn thường ngày, anh Ngô Tấn Huỳnh (biệt danh Huỳnh Sachi, người tham gia hoạt động tư vấn, hỗ trợ cộng đồng tại TP.HCM) có dịp tiếp xúc với một bạn sinh viên nam, 20 tuổi. Bạn đến trong tâm trạng khá lo lắng và ngại ngùng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình.

Bạn kể với anh Huỳnh Sachi rằng, mình vừa có quan hệ tình dục với bạn gái. Vì nghĩ đây là lần đầu tiên của cả hai, lại tin tưởng nhau nên bạn đã không sử dụng bao cao su, cho rằng "một lần thì sẽ an toàn".

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hơn 3 ngày, bạn bắt đầu thấy khó chịu: Cảm giác gắt, tiểu buốt và buổi sáng có một ít mủ ở đầu dương vật.

Lo lắng, bạn đã đi tư vấn và được làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạn nhiễm lậu. Rất may, bệnh được phát hiện sớm và đã được điều trị.

"Dù vậy, do đã quá thời gian dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP 72 giờ), nên mình đã tư vấn kỹ cho bạn về các nguy cơ có thể đi kèm. Mình hẹn bạn sau 45 ngày quay lại xét nghiệm sàng lọc HIV, giang mai và viêm gan B, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho sức khỏe", anh Huỳnh Sachi chia sẻ.

Qua câu chuyện này, anh Huỳnh Sachi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ:

- Không có "lần đầu", "một lần", hay "quan hệ với người quen" nào được xem là hoàn toàn an toàn nếu không có biện pháp bảo vệ.

- Bao cao su không chỉ giúp tránh thai, mà còn là lá chắn quan trọng phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV.

- Trang bị kiến thức đúng, thái độ chủ động bảo vệ bản thân và không chủ quan trong bất kỳ lần quan hệ nào chính là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe cho chính mình và người mình yêu thương.