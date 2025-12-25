Từ axit amin đến giải pháp y tế tiên tiến: Hành trình khoa học của Ajinomoto trong chăm sóc sức khỏe

Axit amin – nền tảng khoa học tạo nên giá trị bền vững

Axit amin là thành phần cấu tạo nên chất đạm và tồn tại trong mọi sinh vật sống, từ vi sinh vật đến con người. Bên cạnh vai trò xây dựng và duy trì các mô trong cơ thể, axit amin còn đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như tạo vị, cung cấp dinh dưỡng, điều hòa sinh lý và tham gia các phản ứng sinh hóa thiết yếu. Nhờ đó, axit amin được xem là một trong những nền tảng căn bản của sự sống.

Tại Ajinomoto, "Khoa học về Axit amin" được định nghĩa là "Một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin". Đây cũng là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, định hướng cho chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, tập trung vào 04 lĩnh vực tăng trưởng gồm: Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Công nghệ xanh.

Trong đó, Chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực thể hiện rõ nét nhất năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng chuyển hóa tri thức thành giải pháp thực tiễn.

Phát hiện sớm ung thư từ sự thay đổi của axit amin trong máu

Một trong những ứng dụng tiêu biểu của "AminoScience" trong y học là công nghệ tầm soát ung thư AminoIndex®. Từ việc nghiên cứu sâu về sự chuyển hóa axit amin trong cơ thể người, Tập đoàn Ajinomoto đã phát hiện nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư có những thay đổi đặc trưng so với người khỏe mạnh.

AminoIndex® giúp tầm soát sớm ung thư chỉ với 5 ml máu nhờ khả năng phân tích sự thay đổi của các axit amin.

Dựa trên cơ sở khoa học này, AminoIndex® được phát triển như một công cụ hỗ trợ tầm soát sớm ung thư. Chỉ với 5 ml máu, công nghệ có thể phân tích sự thay đổi của các axit amin để đánh giá nguy cơ mắc 5 loại ung thư ở nam giới và 6 loại ở nữ giới. Việc phát hiện nguy cơ từ sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Mở rộng sang y học tái tạo với môi trường nuôi cấy tế bào gốc

Không dừng lại ở lĩnh vực chẩn đoán, Tập đoàn Ajinomoto còn đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng "AminoScience" trong y học tái tạo. Tế bào gốc hay còn gọi là "tế bào mẹ" có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau và được xem là nền tảng trong điều trị các bệnh nan y. Tuy nhiên, để tế bào gốc phát triển ổn định và chất lượng, môi trường nuôi cấy cần đạt độ tinh khiết và chính xác cao, đặc biệt là thành phần axit amin.

Tận dụng năng lực sản xuất axit amin được tích lũy trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Ajinomoto đã phát triển môi trường nuôi cấy tế bào lí tưởng - StemFit™. Sản phẩm này hiện được sử dụng trong nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, mở ra triển vọng mới trong điều trị các bệnh như thoái hóa võng mạc hay bệnh cơ tim.

Dinh dưỡng y học – giải pháp cho bệnh hiếm

Song song với các công nghệ y sinh tiên tiến, Tập đoàn Ajinomoto cũng tập trung phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học nhằm hỗ trợ điều trị cho những bệnh lý hiếm gặp hoặc bệnh mà thuốc điều trị truyền thống chưa mang lại hiệu quả tối ưu.

Các dòng thực phẩm dinh dưỡng y học dựa trên "AminoScience" được nghiên cứu để hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa axit amin, động kinh kháng thuốc, dị ứng và các bệnh lý đường tiêu hóa, từ đó góp phần cải thiện tình trạng bệnh, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh và giảm áp lực chăm sóc cho gia đình.