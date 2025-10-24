Những ngày vừa qua, dân tình được dịp nô nức ăn cưới online, mừng ngày vui của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ công ty Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Cặp đôi nhận về nhiều lời chúc phúc, thậm chí nhận xét rằng chưa có đám cưới nào tạo thiện cảm đến vậy và một trong các lý do là sự chân thành, chỉn chu từng chi tiết mà nhà trai chuẩn bị để đón con dâu.

Ấy thế mà vẫn chưa hết! Mới nhất - ngày 24/10, tài khoản Facebook có tick xanh của Sơn Hải Group đăng clip về chuyện tình yêu của TGĐ cùng chú thích: “Câu chuyện tình yêu của Viết Vương - Đỗ Hà”.

Bài đăng giới thiệu nàng dâu mới của tập đoàn (Ảnh chụp màn hình)

Đoạn clip được đăng trên tài khoản Facebook Sơn Hải Group (Clip: Linh Lê Chí)

Động thái này khiến nhiều người bất ngờ bởi hiếm doanh nghiệp lớn nào có màn giới thiệu tương tự. Vì vậy công chúng cho rằng không chỉ là động thái chúc mừng, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác. Netizen mong chờ một vai trò mới của Đỗ Hà, khi trở thành phu nhân TGĐ tập đoàn.

Đỗ Hà từng cùng chồng tham gia hoạt động cộng đồng của Sơn Hải

Cũng chính vì lý do này mà phía dưới bài đăng của Sơn Hải Group, cư dân mạng để lại rất nhiều lời chúc mừng, trong đó có cả hy vọng mong cặp đôi trai tài gái giỏi sẽ tiếp tục đưa công ty phát triển hơn nữa:

- Hi vọng 2 bạn sẽ giữ gìn hạnh phúc bền lâu. Tình yêu đẹp, gia đình lại có điều kiện nên mọi thứ quá trọn vẹn cả tài cả sắc. Hãy trân quý và gìn giữ những thứ mà người khác mơ ước cũng không thể có được. Hai bạn như một hình mẫu lý tưởng cho các cặp đôi: Trọn vẹn!!! - Câu chuyện cả nước xem đám cưới online chưa thoát ra được mấy ngày nay. Trai tài, gái sắc lại đám cưới truyền thống Việt Nam. - Đây là sự kết hợp của những con người tử tế. Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc! - Chúc 2 em mãi mãi hạnh phúc. Chúc tập đoàn Sơn Hải ngày càng phát triển, tạo ra nhiều thành tựu giá trị chất lượng vững mạnh tuyệt vời hơn nữa. - Chúc mừng tập đoàn nhà mình có đôi trai tài gái sắc. Chúc tập đoàn ngày càng thành công xây thêm nhiều công trình phục vụ nhân dân và đất nước. - Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc. Tiếp bước gia đình đưa tập đoàn phát triển lên tầm cao mới!

Trước đó, nhiều chi tiết thú vị trong đám cưới Viết Vương - Đỗ Hà cũng liên quan đến các công trình do công ty Sơn Hải thi công khiến nhiều người thích thú.

Cụ thể, trên đường rước dâu từ Thanh Hoá vào Quảng Trị, đoàn xe đưa Đỗ Hà về nhà chồng sẽ đi qua nhiều đoạn đường do Sơn Hải thi công, chẳng hạn như gói thầu XL-01 thuộc dự án Nghi Sơn - Diễn Châu.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, năm 2022, Sơn Hải cam kết bảo hành 10 năm với các công trình mà mình thi công và Nhà nước sẽ không cần chi bất cứ một khoản tiền gì trong thời gian bảo hành. Trong đó có gói thầu XL-01 thuộc dự án Nghi Sơn - Diễn Châu.

Tập đoàn Sơn Hải cam kết bảo hành đường gồm các nội dung: Mặt đường bằng phẳng, không hằn lún, không bong bật, êm thuận cả đoạn tiếp giáp vào cầu. Văn bản này cũng nói rõ, cam kết này sẽ được giữ nguyên trong mọi trường hợp kể cả xe quá tải trọng, quá lưu lượng hay thời tiết bất lợi. Việc bảo hành này sẽ được người dân giám sát bằng cách cắm biển cam kết bảo hành 10 năm công khai trên các tuyến.

Cặp đôi rước dâu qua đoạn đường do Sơn Hải thi công và bảo hành 10 năm (Ảnh: VGP/ Quang Thương)

Ngay cả khu đô thị Nam Cầu Dài (40ha) - địa điểm tổ chức đám cưới của Viết Vương - Đỗ Hà cũng là một dự án BĐS của Sơn Hải.

Theo Tạp chí điện tử Đầu tư tài chính, dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài tại TP. Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2018 với tổng diện tích 403.028 m², tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Mục tiêu là hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại với khoảng 2.500 căn nhà ở thương mại, công trình công cộng, khách sạn, thương mại dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội - kỹ thuật hoàn chỉnh.

Toàn cảnh rạp cưới Đỗ Hà - Viết Vương tại dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài (Ảnh: Tiền Phong)

Nói về lý do chọn Khu đô thị Nam Cầu Dài làm địa điểm tổ chức đám cưới cho 2 con, ông Nguyễn Viết Hải - bố chú rể kiêm Chủ tịch HĐTV Sơn Hải chia sẻ trong đám cưới:

“Viết Vương và Đỗ Hà có nhiều năm yêu nhau. Hôm nay, hôn lễ tổ chức bên bờ sông thơ mộng, nơi hội tụ dòng Nhật Lệ và Long Đại. Hai con sông gặp nhau cũng như hai con không thể tách rời, cùng nhau ra biển lớn. Mong hai con hạnh phúc, quấn quýt như hai dòng sông, không ngừng trôi và có cuộc sống viên mãn".