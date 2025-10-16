Trong những năm gần đây, nhiều doanh nhân trẻ đang dần tiếp quản các “đế chế” kinh doanh gia đình. Một trong những cái tên nổi bật là Nguyễn Viết Vương - con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải của tập đoàn Sơn Hải.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương ngồi bên trái

Dù nhận về nhiều sự quan tâm nhưng Nguyễn Viết Vương rất kín tiếng, các thông tin được chia sẻ về doanh nhân này là sinh năm 1994, đến từ Quảng Bình.

Trong một văn bản được đăng trên tài khoản Facebook Sơn Hải Group có tick xanh vào năm 2023, Nguyễn Viết Vương được giới thiệu là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân này cũng xuất hiện ở hàng ngũ chủ chốt trong các sự kiện của tập đoàn.

Các thông tin còn lại về Nguyễn Viết Vương chủ yếu liên quan đến tập đoàn Sơn Hải.

Được biết, ông Nguyễn Viết Hải - bố của Nguyễn Viết Vương là nhà sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐTV tập đoàn Sơn Hải đến hiện tại.

Nguyễn Viết Vương và bố - ông Nguyễn Viết Hải trong một sự kiện (Ảnh: Sơn Hải Group)

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tập đoàn Sơn Hải có tên đầy đủ là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, được thành lập vào ngày 13/4/1998. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở.

Doanh nghiệp này hiện đang có 4 người đại diện theo pháp luật nhưng không có tên Nguyễn Viết Vương. Các cá nhân đại diện theo luật pháp của tập đoàn Sơn Hải gồm: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải, Ngô Minh Ngọc.

Thông tin về tập đoàn Sơn Hải ở Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trước đó, theo bản đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2024, tập đoàn có vốn điều lệ gần 2.366 tỷ đồng, gồm gần 2.055 tỷ đồng tiền mặt và hơn 311 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất.

Các cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Viết Hải góp 2.363,8 tỷ đồng (99,9% vốn góp) và ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (gần 0,1% vốn góp).

Ở thời điểm tháng 5/2024, tập đoàn Sơn Hải có 6 người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐTV Nguyễn Viết Hải, TGĐ Nguyễn Viết Vương, Giám đốc Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Lê Thanh Hướng, Giám đốc Ngô Minh Ngọc, Phó giám đốc Hoàng Minh Trường.

Đến cuối tháng 5/2024, tập đoàn Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền.

Cũng từ thời điểm này, TGĐ Nguyễn Viết Vương không còn trong danh sách người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.