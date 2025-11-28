Thấy con gái mới lớp 10 đã trang điểm điệu đà, phụ huynh Hải Phòng lên mạng đặt 2 câu hỏi: Cả cõi mạng vào tranh cãi!

Ở tuổi dậy thì, nhiều nữ sinh bắt đầu thử “tập tành” trang điểm như một cách khám phá bản thân và tăng sự tự tin. Từ lớp học đến các hoạt động ngoài trường, không khó để thấy các bạn make up nhằm thể hiện cá tính và cảm nhận vẻ xinh xắn của chính mình. Trước sự thay đổi này, nhiều phụ huynh bắt đầu cảm thấy lo lắng và băn khoăn cách định hướng con đúng cách.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn chia sẻ từ một phụ huynh Hải Phòng về con gái 15 tuổi, đang học lớp 10. Phụ huynh này bày tỏ sự băn khoăn khi thấy con thường dùng kem nền, đánh phấn và tô son nhẹ mỗi khi đến trường. Người mẹ lo rằng việc cho con tự do sử dụng mỹ phẩm có thể ảnh hưởng đến tính cách và hành vi, thậm chí “làm hư” của con.

Sau khi câu chuyện được lan truyền trên MXH, netizen lập tức chia thành hai “phe” tranh luận dữ dội. Nhiều netizen đồng cảm với phụ huynh, cho rằng việc lo lắng cho con gái tuổi teen, sợ con tiếp xúc quá sớm với mỹ phẩm, là điều hoàn toàn dễ hiểu. Họ cho rằng ở độ tuổi dậy thì, trẻ còn non nớt về tâm lý và chưa đủ nhận thức để tự cân nhắc, nên việc phụ huynh quan tâm, kiểm soát một phần sở thích trang điểm là cần thiết để bảo vệ con.

- Mình thấy phụ huynh lo lắng cũng đúng thôi, con gái 15 tuổi còn quá non nớt, trang điểm quá sớm dễ hình thành thói quen không tốt.

- Tuổi teen mà đã dùng mỹ phẩm quá nhiều, tâm lý còn chưa ổn định, để phụ huynh kiểm soát một chút cũng hợp lý.

- Mình luôn quan niệm con ở tuổi teen nên chỉ tập trung vào học, chứ đừng xao nhãng với những việc khác. Không phải cấm hoàn toàn, nhưng hướng dẫn con dùng vừa phải, hợp tuổi, vẫn an toàn hơn là để tự do thoải mái.

- Ở tuổi này, trẻ em còn dễ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, phụ huynh quan tâm kiểm soát một chút là cần thiết.

- Cá nhân mình thấy không có gì sai khi phụ huynh để ý việc con trang điểm, quan trọng là giải thích để con hiểu. Lo cho con như vậy cũng là thể hiện sự yêu thương, đừng vội nói là “làm hư”, chỉ cần định hướng đúng là ổn.

Ở chiều hướng ngược lại, không ít netizen cho rằng phụ huynh không cần quá lo lắng. Ở tuổi dậy thì, con gái thường muốn thử sức với việc làm đẹp để tự tin hơn, và việc trang điểm nhẹ nhàng không hề xấu, miễn là không ảnh hưởng đến việc học và sinh hoạt hàng ngày. Quan trọng nhất vẫn là việc định hướng và giám sát của phụ huynh, nhằm giúp trẻ hình thành thói quen lành mạnh, tránh tác động tiêu cực từ việc sử dụng mỹ phẩm quá sớm.

- Không cần cấm hoàn toàn, nhưng hãy hướng dẫn con cách dùng mỹ phẩm đúng cách và vừa phải, vừa bảo vệ làn da vừa giúp con tự tin.

- Ở tuổi này, con gái muốn thử trang điểm để đẹp hơn là bình thường. Miễn là không ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt, bố mẹ có thể thả lỏng một chút.

- Quan trọng là phụ huynh phải vừa định hướng vừa trao cho con trách nhiệm. Nếu chỉ cấm đoán, trẻ dễ nổi loạn hoặc lén lút trang điểm.

- Mình thấy nhiều người quá căng thẳng về chuyện con trang điểm nhẹ. Việc cho phép con tự thử, đồng thời theo dõi, còn giúp trẻ học cách tự chịu trách nhiệm với hình ảnh của mình.

Thấy con cái ở tuổi dậy thì trang điểm, cha mẹ cần làm gì?

Tuổi dậy thì là giai đoạn nhạy cảm, trẻ bắt đầu hình thành cá tính và ý thức về ngoại hình của bản thân. Việc con gái hay con trai muốn thử trang điểm, chăm chút vẻ bề ngoài là điều hoàn toàn bình thường, thể hiện mong muốn tự tin và khám phá bản thân. Tuy nhiên, không ít phụ huynh lại cảm thấy lo lắng, sợ con quá sớm tiếp xúc với mỹ phẩm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý hay hình thành thói quen không tốt. Vậy cha mẹ nên làm gì khi thấy con ở tuổi teen trang điểm?

Trước hết, cha mẹ cần giữ thái độ bình tĩnh, không vội vàng cấm đoán. Việc phản ứng quá mạnh, mắng mỏ hoặc cấm tuyệt đối thường chỉ khiến trẻ chống đối, giấu giếm việc trang điểm và khó chia sẻ cảm xúc với phụ huynh. Thay vào đó, hãy quan sát và tìm hiểu động cơ của con: trẻ trang điểm vì muốn thử sức, học hỏi bạn bè hay đơn giản chỉ là thích nhìn mình xinh hơn. Khi hiểu được lý do, cha mẹ sẽ dễ dàng trao đổi và hướng dẫn con phù hợp hơn.

Tiếp theo, cha mẹ nên giáo dục con về cách sử dụng mỹ phẩm an toàn và hợp lý. Ở tuổi teen, làn da còn nhạy cảm, việc trang điểm quá sớm hoặc dùng sản phẩm kém chất lượng có thể gây hại. Đây là cơ hội để dạy trẻ cách chọn sản phẩm phù hợp, vệ sinh da đúng cách, đồng thời nhấn mạnh rằng trang điểm chỉ là phụ trợ, không phải cách định giá bản thân. Cha mẹ cũng có thể hướng dẫn con trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, phù hợp với môi trường học đường và sinh hoạt hàng ngày.

Một bước quan trọng khác là thiết lập giới hạn hợp lý, nhưng vẫn tôn trọng sự tự chủ của trẻ. Cha mẹ có thể đặt ra những quy tắc đơn giản, ví dụ như chỉ được trang điểm nhẹ khi đến trường, hoặc không dùng mỹ phẩm vào những ngày nghỉ ở nhà. Giới hạn này giúp trẻ học cách tự kiểm soát và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, đồng thời tránh được những tác động tiêu cực từ việc quá chiều theo sở thích cá nhân.

Cuối cùng, cha mẹ cần kết hợp khuyến khích và trao đổi thường xuyên. Việc duy trì đối thoại cởi mở sẽ giúp trẻ cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu, từ đó tự tin bày tỏ ý kiến cũng như nhận sự hướng dẫn đúng mực. Đồng thời, phụ huynh cũng nên quan sát để phát hiện những dấu hiệu tâm lý bất ổn hoặc lệ thuộc quá mức vào hình ảnh bản thân. Đây không chỉ là vấn đề trang điểm, mà còn là cơ hội để hình thành kỹ năng sống, nhận thức về giá trị bản thân và trách nhiệm với chính mình.

Nhìn chung, việc con ở tuổi dậy thì trang điểm không phải vấn đề tiêu cực nếu cha mẹ biết cách định hướng đúng. Thay vì cấm đoán hay thờ ơ, sự quan tâm, hướng dẫn và đối thoại khéo léo sẽ giúp trẻ phát triển tự tin, có thói quen lành mạnh và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Đây là một hành trình vừa bảo vệ, vừa trao quyền cho con, tạo nền tảng tốt cho sự trưởng thành toàn diện.