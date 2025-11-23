Tin mưa lớn trên 250mm ở miền Trung và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, đêm qua và sáng sớm nay (23/11), TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo, từ sáng sớm nay 23/11 đến sáng sớm 25/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/11, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Ngày 25/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 80mm. Từ đêm 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Trung vẫn có mưa. (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Gia)

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong hôm nay và ngày mai 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 24/11 đến ngày 2/12, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng hanh, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trong khoảng thời gian từ đêm 24-26/11 và 29/11-1/12.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ ngày 24-25/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào chiều tối và tối. Từ khoảng 29/11-1/12, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát đi bản cảnh báo lũ trên các sông. Theo đó, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống; trên sông Kôn (Gia Lai) đang dao động.

Lúc 1h ngày 23/11, mực nước trên các sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 5,99m, dưới báo động (BĐ)1 0,01m; sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 424,88m, trên BĐ3 0,88m; sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài là 112,51m, trên BĐ2 0,01m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa dao động ở mức BĐ1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

Đắk Lắk: Phú Mỡ, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Hòa Thịnh, Bình Kiến, Ea ly, Ea Bá, Tây Sơn, Vân Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Hòa Mỹ, Ea Bá, Suối Trai, Sơn Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Tây Hòa, phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa, Dang Kang, Hòa Sơn, Ea Ning, Dray Bhăng, Ea Ktur, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Liên Sơn Lắk, Krông Ana, Nam Ka, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Súp, Ea Rốk, Ia Lốp, Ea Bung, Ea R’vê.

Khánh Hòa: Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng.

Đồng Nai: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/11/2025

TP Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Nam (Quảng Trị - TP Huế) mưa rào và có nơi có dông, trong đó, TP Huế mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, phía Bắc có nơi trên 24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26°C, phía Nam 27-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 23 độ.Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.