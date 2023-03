Tin mới vụ cô gái trẻ bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương

Sáng 28/3, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Hà Minh Thắng – Trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra liên quan đến vụ người phụ nữ bị chặn đường lột đồ, cắt tóc xảy ra trên địa bàn phường Phú Mỹ.

“Ngay khi có kết luận điều tra, tôi sẽ cử cán bộ phụ trách chủ động liên hệ để cung cấp thông tin chính thức”, thượng tá Thắng nói.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng TP.Thủ Dầu Một, cô gái bị chặn đường lột đồ, cắt tóc mới 18 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau. Người đàn ông đi cùng và ra sức bảo vệ cô gái trước vòng vây tên là S., hiện đang sinh sống tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Ông S. được cho là đã có vợ nhưng qua lại với cô gái nói trên. Sau thời gian bí mật theo dõi, nhóm người được cho là vợ của ông S. đã phát hiện hai người đến địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nên tiến hành chặn xe để giải quyết và xảy ra vụ lột đồ, cắt tóc cô gái.

Cô gái bị chặn đường lột đồ, cắt tóc giữa đường

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, chiều 27/3, trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc sau đó hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, xe ô tô màu đen đang đi trên đường Huỳnh Văn Lũy thì xảy ra va chạm với xe máy. Sau đó, một số người, hầu hết là nữ, từ trên xe ô tô màu trắng đang ở gần đó và xe máy lôi người phụ nữ từ trong xe ô tô màu đen.

Người đàn ông đi trên xe ô tô đen cố gắng can ngăn nhưng nhóm người kia không dừng lại. Hình ảnh được ghi lại cũng cho thấy, người phụ nữ khóc thảm thiết, quần áo bị lột sạch và tóc bị cắt vương vãi trên đường. Trong clip ghi lại âm thanh của nhóm người lột đồ cô gái: "mày dám giật chồng người ta hả".

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến trình báo công an địa phương. Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đến hiện trường trích xuất camera an ninh, thu thập những clip người dân ghi lại để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.