Tin mới vụ chiến sĩ CSCĐ phải cưa chân khi ngăn nhóm đua xe

Ngày 18/4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và trao tặng số tiền do các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh quyên góp ủng hộ, giúp đỡ - Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh bị trọng thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi chiến sĩ Phan Đức Mạnh.

Đại úy Huỳnh Minh Đức, Phó Bí thư Đòan Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đã hỏi thăm sức khỏe và trao tặng số tiền 65 triệu đồng cho anh Phan Đức Mạnh. Đồng thời, bày tỏ sự cảm phục trước sự dũng cảm của anh Mạnh trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, vì an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.



Vào lúc 22h30 ngày 11/4, tổ tuần tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tại km14 QL51, (thuộc huyện Long Thành) một nhóm đua xe mô tô trái phép khoảng 100 thanh thiếu niên đi trên khoảng 60 xe mô tô. Các đối tượng nẹt pô, đánh võng, dàn hàng ngang hò hét gây náo loạn trên đường.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì Nguyễn Hoàng Khánh (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) điều khiển xe máy lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh (21 tuổi) khiến anh Mạnh bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đồng chí Phan Đức Mạnh nhập viện trong tình trạng gãy kín 1/3 dưới xương đùi phải, gãy 2 mắt cá chân trái. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ các cơ cẳng chân không có khả năng hồi phục nên đã cắt cụt 1/3 giữa đùi phải. Hiện sức khỏe anh Mạnh đang tiến triển tốt.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh học tập theo gương dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ của anh Phan Đức Mạnh.