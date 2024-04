Tin mới vụ chặn đường, sát hại "anh em kết nghĩa" ở Bình Dương

Trưa 10/4, Công an thị xã Bến Cát ( Bình Dương ) thông tin về vụ án mạng làm một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 4h10 sáng cùng ngày, Công an thị xã Bến Cát nhận được tin báo của người dân có vụ giết người xảy ra tại bãi đất trống thuộc khu phố An Hoà (phường Hoà Lợi).

Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng chỉ đạo, triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an các xã, phường tổ chức lập tổ chốt chặn các tuyến đường quanh khu vực xảy ra vụ án.

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Công an thị xã Bến Cát trực tiếp chỉ đạo các tổ điều tra, tổ trinh sát sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc các đối tượng khả nghi nhằm khoanh vùng đối tượng gây án.

Hiện trường vụ án (ảnh lớn) và nghi can Lê Thanh Hải (ảnh nhỏ)

Sau 2 giờ gây án và chạy trốn, nghi can bị Công an phát hiện bắt giữ tại phường Hòa Phú (thành phố Thủ Dầu Một). Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Thanh Hải (36 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá).

Hải khai nhận trong đêm đã ăn nhậu với anh P.T.C. (35 tuổi, ngụ Bình Dương) đến gần sáng thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn . Hải nghi ngờ anh C. có quan hệ tình cảm bất chính với vợ mình nên giữa hai người có lời qua tiếng lại. Do đang có men rượu trong người, không kiểm soát được hành vi nên Hải đã cầm dao đi tìm anh C., rồi gây ra án mạng.

Công an thị xã Bến Cát cho biết, hiện tại đang củng cố hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bình Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, sáng cùng ngày, người đàn ông đang đi trên đường thì bị một người đàn ông khác cầm dao chặn lại rồi đâm tử vong . Giữa hai người này từng là anh em kết nghĩa .