Tin mới nhất vụ nữ nhân viên giật điện thoại, chửi "mi đừng mất dạy" khi dân đến test Covid-19

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là nhân viên Trạm y tế xã Nam Điền (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với người dân đến xin tets nhanh cho con nghi nhiễm Covid-19, mới đây, chính quyền đã có thông tin chính thức.

Cho biết trên tờ Người lao động, Trưởng Trạm Y tế xã Nam Điền, huyện Thạch Hà là bác sĩ Nguyễn Viết Phúc xác nhận, clip trên quay ở trạm y tế của mình và người trong clip là nữ hộ sinh Nguyễn Thị H. (SN 1979).

"Sau sự việc, người dân này đã liên hệ với tôi để trình bày sự việc. Quan điểm của tôi cũng như đơn vị thực sự lên án hành vi này của nữ hộ sinh Hải. Cho dù chống dịch sẽ có những vất vả nhưng không thể có những hành động và lời nói như vậy đối với người dân. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của những người làm nghề y" - ông Phúc nói với nguồn trên.

Nữ nhân viên trạm y tế giật điện thoại, cự cãi to tiếng với người dân đến xin test nhanh Covid-19 cho con. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, Công an xã Nam Điền cũng vào cuộc làm rõ sự việc sau khi nắm được clip trên mạng xã hội. Một cán bộ công an xã cho Thanh Niên hay: "Quá trình làm việc, chị Hải nói rằng khi xem lại đoạn clip mới nhận ra bản thân đã có thái độ thiếu chuẩn mực khi bị người đàn ông dùng điện thoại quay mình. Chị này cũng thừa nhận sai và đã gọi điện xin lỗi gia đình công dân đó".

Về đầu đuôi sự việc, công an xã xác định người đàn ông đưa con đến Trạm y tế xã Nam Điền xin test nhanh tối ngày 3/3 là công dân của xã. Do con bị sốt cao nên anh này cùng vợ đưa con ra trạm y tế nhưng do chị H. có thái độ thiếu chuẩn mực nên anh đã đưa con đi nơi khác và test nhanh cho kết quả dương tính.

Do bực tức với nữ nhân viên trạm y tế xã nên anh này đã không thực hiện việc xét nghiệm ở địa phương mà chở con đi nơi khác để xin test nhanh trong đêm và cho kết quả dương tính.

Đại diện Trạm Y tế xã Nam Điền cũng cho biết trên Thanh Niên rằng chị H. công tác tại trạm y tế xã có chuyên môn bình thường nhưng từng vài lần bị người dân phản ánh về thái độ tiếp đón thiếu chuẩn mực.

Về hướng xử lý đối với nữ nhân viên y tế này, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện cho biết sau khi có bản tường trình cụ thể của chị H., phía đơn vị yêu cầu Trạm Y tế xã họp lại có văn bản gửi lên Phòng. Sau đó Phòng Y tế sẽ tiến hành họp và xem xét mức độ vi phạm để có hướng xử lý cụ thể.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một nữ hộ sinh ở xã Nam Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có thái độ hách dịch đối với công dân.

Trong clip, nữ nhân viên liên tục bắt bẻ khi nam công dân muốn được test nhanh Covid-19 như: "Đã hết que test, và nếu như không phải cảm thì không test thời điểm giờ"; "thích test hay không?".

Thậm chí, khi nam công dân giơ điện thoại lên quay clip làm bằng chứng còn bị chị này 3 lần giật phăng, gạt đổ điện thoại, đồng thời buông những lời chửi bới như: "Mi đừng mất dạy".

Đoạn clip sau đó được lan truyền trên MXH và khiến người dùng mạng bàn tán xôn xao!

https://afamily.vn/tin-moi-nhat-vu-nu-nhan-vien-giat-dien-thoai-chui-mi-dung-mat-day-khi-dan-den-test-covid-19-20220310121148384.chn