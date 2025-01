Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán 2025: Miền Bắc rét đậm suốt 5 ngày kèm mưa

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm, dự báo trong giai đoạn trước Tết từ 17-25/1 (18-26 tháng Chạp), khu vực Bắc Bộ ngày nắng ráo, trời tiếp tục rét về đêm và sáng; khu vực Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa - Huế nhiều mây, hầu như không mưa, trời rét; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc đêm và sáng trời rét, ngày trời nắng nhẹ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm và sáng sớm mây nhiều, có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng.

Đến giai đoạn chính Tết từ 27-31/1 (28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), Miền Bắc chịu tác động của gió mùa đông bắc khiến trời rét, vùng núi có rét đậm, phía Đông Bắc Bộ có ngày có mưa nhỏ, mưa phùn.

Miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh vào đúng Tết Nguyên đán 2025 (Ảnh: VGP).

Về nhiệt độ tại các khu vực trên dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng ngày 27 tháng Chạp (12/2/2025), do tác động của không khí lạnh mạnh, khu vực miền núi sẽ có nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C, trong khi các vùng trung du và đồng bằng sẽ có nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C. Ban ngày, nhiệt độ sẽ không vượt quá 20 độ C.

Khu vực miền Trung, từ 27 đến 28 Tết, sẽ có mưa nhỏ ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, thời gian mưa không kéo dài và lượng mưa sẽ không quá lớn, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thường ngày của người dân.

Trong khi miền Bắc và miền Trung có thời tiết lạnh và mưa nhỏ, thì Tây Nguyên và Nam Bộ lại trải qua những ngày nắng đẹp, trời ít mưa.