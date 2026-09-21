Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc đang duy trì tình trạng phổ biến ít mưa, nắng nóng ban ngày. Hình thái thời tiết này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Về thời điểm miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh mới, theo báo Tiền phong, một số mô hình dự báo quốc tế hiện cho rằng đến khoảng 30/9 - 1/10, miền Bắc có khả năng đón không khí lạnh nhẹ.

Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ Hà Nội có thể giảm khoảng 2 - 3 độ C, thời tiết dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây là dự báo khá xa và các mô hình hiện vẫn chưa thống nhất, cần theo dõi ở các bản tin tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 ngày 22/9

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Tp. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.