Chiếc Boeing 777 đã mất tích hơn 12 năm

Malaysia đã gia hạn thêm một năm thỏa thuận với Ocean Infinity, công ty thăm dò đáy biển có trụ sở tại Anh và Mỹ, để tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia Airlines. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke, Nội các nước này đã phê duyệt việc kéo dài thỏa thuận với Ocean Infinity đến ngày 30/6/2027. Hợp đồng được thực hiện theo nguyên tắc "không tìm thấy, không tính phí", tức công ty chỉ được thanh toán nếu xác định được vị trí xác máy bay.

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Ảnh: airlineratings)

"Quyết định này thể hiện cam kết liên tục và kiên định của Chính phủ trong việc mang lại sự khép lại cho thân nhân của các hành khách trên chuyến bay MH370", ông Loke cho biết.

MH370 biến mất ngày 8/3/2014, khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Chiếc Boeing 777 khi đó chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Vụ mất tích nhanh chóng trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không. Malaysia, Australia, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia và tổ chức đã tham gia các chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, nhưng đến nay vị trí chính xác của máy bay vẫn chưa được xác định.

Trong báo cáo điều tra dài 495 trang công bố tháng 7/2018, các nhà chức trách Malaysia cho biết máy bay đã thay đổi hướng bay khoảng 40 phút sau khi cất cánh. Báo cáo cho rằng máy bay nhiều khả năng đã đi về phía nam Ấn Độ Dương và có thể rơi xuống khu vực này.

Một số mảnh vỡ được tìm thấy tại khu vực ven biển châu Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương, trong đó một số được xác nhận hoặc xác định có khả năng thuộc về MH370 (Ảnh: offshore)

Một số mảnh vỡ được tìm thấy dọc bờ biển châu Phi và trên các đảo ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, chỉ một số mảnh được xác nhận hoặc xác định có khả năng thuộc về MH370.

Ocean Infinity có thêm một năm để tìm kiếm

Ocean Infinity từng tham gia tìm kiếm MH370. Năm 2018, công ty đã thực hiện một chiến dịch tìm kiếm dưới đáy biển nhưng không tìm thấy chiếc máy bay. Trước đó, cuộc tìm kiếm do Malaysia, Australia và Trung Quốc phối hợp tại khu vực phía nam Ấn Độ Dương cũng không đem lại kết quả.

Đến tháng 3/2025, Ocean Infinity ký một thỏa thuận mới với Malaysia để nối lại hoạt động tìm kiếm. Khu vực được xác định trong thỏa thuận có diện tích khoảng 15.000 km² ở phía nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm bị trì hoãn đến cuối năm do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo ông Anthony Loke, việc gia hạn lần này nhằm cho phép Ocean Infinity hoàn tất khảo sát khu vực còn lại rộng 7.428,54 km². Công ty trước đó đã tạm thời điều động các phương tiện tìm kiếm chủ lực sang thực hiện những hợp đồng thương mại khác.

Các tàu của Ocean Infinity dự kiến được điều động trở lại khu vực tìm kiếm trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4, thời điểm được cho là có điều kiện thời tiết thuận lợi hơn cho hoạt động khảo sát dưới nước. Theo thỏa thuận, Ocean Infinity sẽ chỉ nhận khoản thanh toán 70 triệu USD nếu tìm thấy xác máy bay.

Sau hơn 12 năm kể từ khi MH370 biến mất, chiếc Boeing 777 vẫn chưa được tìm thấy. Việc Malaysia tiếp tục gia hạn thỏa thuận cho thấy hoạt động tìm kiếm sẽ được duy trì, trong khi Ocean Infinity có thêm thời gian để khảo sát khu vực được xác định là mục tiêu tìm kiếm.

Nguồn: thediplomat, reuters

Hân Ly