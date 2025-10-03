Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 7h ngày 3/10, vị trí tâm bão Matmo ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão Matmo sẽ quét qua đảo Lu-Dông, sau đó khoảng chiều tối nay, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi đi vào Biển Đông, bão Matmo tiếp tục mạnh lên.

Tờ VnExpress dẫn phân tích của đài khí tượng Nhật Bản dự báo hôm nay bão vào Biển Đông với sức gió 72 km/h, bão sau đó đi chếch đến đảo Hải Nam, đạt cực đại 126 km/h, khi vào vịnh Bắc Bộ còn 108 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão mạnh nhất 155 km/h trước khi đi chếch qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) rồi đi thẳng vào biên giới Việt - Trung.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Matmo lúc 7h sáng 3/10 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Từ ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), từ ngày 5 - 7/10, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.