Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Trong 24 đến 48 giờ tới, cơn bão dự kiến di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Vào lúc 7 giờ ngày 3/10, tâm bão nằm tại vị trí 17,0 độ vĩ Bắc, 122,6 độ kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines), với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Vị trí và đường đi của bão Matmo. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 7 giờ ngày 4/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Lúc này, tâm bão ở vị trí 18,6 độ vĩ Bắc, 117,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 550 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão tăng lên cấp 10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,0–21,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 05/10, bão vẫn tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và khả năng còn mạnh thêm. Tâm bão lúc này ở vị trí 20,1 độ vĩ Bắc, 111,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão đạt cấp 12, giật cấp 15, vùng nguy hiểm trong khoảng vĩ tuyến 17,0–22,0 độ Bắc và kinh tuyến 110,0–119,0 độ Đông, với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Dự báo tác động của bão Gió mạnh, sóng lớn trên biển:

Từ chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng ngày 04-05/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.