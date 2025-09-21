Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/9/2025

Thời tiết trên cả nước trong những ngày 21-22/9 có nhiều biến động. Từ Bắc Bộ đến Nam Bộ đều có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, trong đó có nơi mưa to đến rất to kèm hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong ngày 21/9, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với nắng xuất hiện trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, có nơi trên 34°C, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi.

Đặc biệt, đêm 21/9, nhiều nơi ở khu vực này có thể xảy ra mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, tiềm ẩn rủi ro ngập úng cục bộ tại các đô thị thấp trũng. Hình thái thời tiết này kéo dài sang ngày 22/9.

Từ đêm 21/9, miền Bắc cục bộ mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị nhìn chung thuận lợi, nắng xuất hiện vào ban ngày, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều tối 22/9, các tỉnh trong dải này được dự báo có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to.

Tại Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác trong chiều và tối 21/9, với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 70mm chỉ trong 3 giờ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Từ 22/9, khu vực này chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 21/9 vẫn duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên diện rộng hơn. Sang ngày 22/9, mưa có xu hướng gia tăng cường độ, đặc biệt vào thời điểm chiều tối và tối, có nơi có thể ghi nhận mưa to cục bộ.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/9/2025

TP Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.