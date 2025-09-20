Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 19/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 820km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 680km về phía Đông và tăng thêm 2 cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, đổi hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, khả năng mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 19h ngày 21/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 480km về phía Đông và liên tục tăng cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h ngày 22/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 150km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Bão đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, tiếp tục mạnh thêm. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão Ragasa có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16) và đổ bộ Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa , từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão Ragasa với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.